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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim ittifakları hakkındaki görüşlerini açıklayacak - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim ittifakları hakkındaki görüşlerini açıklayacak

Yeniden Refah Partisi, yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşlerini Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Parti, yapılan açıklamaların kişisel görüşler olduğunu ve parti açısından bağlayıcılığı olmadığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim ittifakları hakkındaki görüşlerini açıklayacak
12.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:18
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşlerini ilerleyen günlerde açıklayacağı, bunun dışındaki kişisel görüş ve ifadelerin parti açısından bağlayıcılığı olmadığı bildirildi.

Partinin sosyal medya hesabından yerel seçim ittifaklarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur."

Kaynak: AA
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