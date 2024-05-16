Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediyelerde örnek hizmetleri hayata geçirecek - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediyelerde örnek hizmetleri hayata geçirecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediyelerde örnek hizmetleri hayata geçirecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında, belediyelerde 1989 ve 1994'te verilen örnek hizmetleri yeni dönemde de aynı aşkla ve ruhla hayata geçireceklerini söyledi. Erbakan, halkın milli görüş belediyeciliğinin özlemle hatırladığı hizmetleri yeniden sunacaklarını belirtti ve belediye başkanlarının belediye makamını ibadet makamı olarak göreceğini vurguladı.

16.05.2024 13:19
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Belediyelerde 1989 ve 1994'te verdiğimiz örnek hizmetleri, yeni dönemde de yeniden aynı aşkla, ruhla hayata geçireceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenleyen Erbakan, 31 Mart'taki seçimlerde Şanlıurfa'nın milli görüşe büyük destek verdiğini ifade etti.

Erbakan, halkın milli görüş belediyeciliğinin eskiden yaptığı hizmetleri özlemle hatırladığı için bu dönemde de partisinin temsilcilerine oy verdiğine inandığını savundu.

Partisinin büyük bir vizyon, ufuk ve hizmet aşkında olduğunu anlatan Erbakan, bütün imkansızlıklara rağmen büyük bir başarı ortaya koyduklarını belirtti.

Erbakan, seçmenin, partisine büyük teveccüh gösterdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Belediyelerde 1989 ve 1994'te verdiğimiz örnek hizmetleri, yeni dönemde de yeniden aynı aşkla, ruhla hayata geçireceğiz. Ahlaklı belediyeciliği uygulayacağız. Adil düzeni yerelde hakim kılacağız. Milletimizin derdine inşallah derman olacağız. Belediye başkanlarımız her zaman ifade ettiğimiz gibi belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil ibadet makamı olarak görecek. Kendisi ve çevresini zengin etmek için kullanılan bir makam değil belediye makamı."

Kaynak: AA

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