Yeniden Refah Partisi İncesu İlçe Başkanı Mehmet Aras: İncesu Belediyesi Seçim Çalışmalarımızı Engelliyor

Politika

Yaklaşan 31 Mart Seçimleri öncesi İncesu'da başkan adayı olarak açıkladıkları Zekeriya Karayol'un seçim çalışmalarında mevcut belediyenin kendilerini engellediğini iddia eden Yeniden Refah Partisi (YRP) İncesu İlçe Başkanı Mehmet Aras; "Yazıklar olsun" dedi.

Başkan Mehmet Aras; İncesu ilçesinde seçim çalışmalarının belediye tarafından engellediğini ifade ederek; "Seçim sürecinin başından beri adil ve demokratik bir yarış temennisinde bulunduk. Karşılıklı nezaket ve anlayış içerisinde bu sürecin yürütülmesini ifade ettik. Bizler sürekli olarak saygı çerçevesinde bu süreci sürdürürken ne yazık ki mevcut belediye başkanından ve yandaşlarından aynı tutumu göremedik. Bugün işte bu yüzden bu açıklamaları yapmak zorunda kaldık. Kısıtlı imkanlar, özverili ve fedakar inananlarımız ile yapmış olduğumuz haklı mücadele bu despot anlayış tarafından engellenmektedir. Bütün izinleri alınmasına rağmen stantlarımızın önü belediye araçları ile kapatılmaktadır. Yanımızda bulunan insanlar işleri ile aşları ile tehdit edilmektedir. Afiş, bayrak ve brandalarımız yerlerinden sökülmektedir. Basın dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa bizlere karşı ambargo konulması için baskı yapılmaktadır. Belediye personeli işiyle tehdit edilmektedir. Seçmenin oyu belediye bütçesinden karşılanan iaşe ve yardımlar ile satın alınmaya çalışılmaktadır. Daha sayamayacağım birçok uygulama, adında adalet olan partinin temsilcisi tarafından yapılmaktadır. Bu uygulamalara 31 Mart'ta seçmen en büyük cevabı verecek, kirli oyunları bozacak, rezil düzene son verecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemeyecekler. Bunlardan kurtuluş için 'Tek Yol Karayol' diyor İncesulu hemşehrilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sabredin az kaldı" dedi. - KAYSERİ