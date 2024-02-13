Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım: Malatya\'yı rant için değil, hizmet için yöneteceğiz

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Malatya'da çok ciddi bir sıkıntı var, Malatya'yı rant kapısı olarak görüyorlar. Biz Malatya'ya rant için değil, hizmet etmek için talip olduk" dedi.
Sanayi Sitesinde esnaf gezisi yapan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Malatya'mızın kanayan yaralarından biriside küçük sanayi sitesidir. Esnafımız Keresteciler sitesinde çamur içinde çalışmaya devam ediyor. Seçimleri kazanmamız halinde Malatya çamurlardan kurtulacak. Biz, esnafımızı dinlemeye, ziyaret etmeye devam edeceğiz. Daha güzel Malatya için, ahlaklı belediyecilik için Yeniden Refah Partisi diyoruz" şeklinde konuştu.
Bilal Yıldırım, "Malatya'yı ortak akıl ve insan odaklı yöneteceğiz. Makam sahiplerinin değil mekanın asıl sahiplerinin dedikleri olacak, Malatyalının dedikleri olacak" ifadesini kaydetti.
"Malatya Çarşısı nasıl olacak, kendileri bile bilmiyor"
Gençlerle toplantı yapan Bilal Yıldırım, "İnsanlarımız özlemle Refah Partili belediyeleri bekliyorlar. Biz hizmet etmek istiyoruz. Sanayi Sitesinde çamurların içinde esnaf ziyareti yaptık. Biz kapı kapı gezeceğiz. Malatya'da çok ciddi bir sıkıntı var, Malatya'yı rant kapısı olarak görüyorlar. Biz Malatya'ya rant için değil, hizmet etmek için talip olduk. Malatya'nın gözyaşı üzerinden rant peşinde olanlara yazıklar olsun. Depremin üzerinden 1 yıl geçmiş halen yapılacak projeler ortada yoktur. Temeller kazılıyor, hangi proje yapılacak kendileri de görmemişler. Malatya Çarşısı nasıl olacak, kendileri bile bilmiyor. Peki bu kazıları neye göre yapıyorsunuz? Proje olmadan gelişigüzel kazı yapılır mı? Bizim, tek derdimiz Malatya'dır. 31 Mart'ta Malatya'nın öz evlatları Malatya'nın yönetimine gelecektir" diye konuştu. - MALATYA
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