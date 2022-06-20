Yeniden Refah Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı 2. Olağan Kurulu gerçekleşti - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı 2. Olağan Kurulu gerçekleşti

20.06.2022 09:11

Yeniden Refah Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı 2. Olağan Kurulu gerçekleşti Yeniden Refah Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı 2.Olağan Kurulu, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Yeniden Refah Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı 2. Olağan Kurulu gerçekleşti

UŞAK - Yeniden Refah Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı 2.Olağan Kurulu, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Dün Uşak'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kent meydanında meşalelerle parti üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. İsmet Paşa Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Erbakan, sonrasında Yeni Öğretmen Evinde düzenlenen partisinin İl Başkanlığı 2.Olağan Kurulu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İl Başkanı Erdoğan Çiloğlu, oluşan sıkıntılardan kurtaracak kişinin Fatih Erbakan olduğunu belirterek, "Liderimizle beraber en güzel şekilde milletimize huzurlu bir şekilde refahı, huzuru ve bereketi en güzel bir şekilde, halkımızla bütün olarak yaşamak istiyoruz" dedi.

Katılımcıların büyük coşkusuyla sahneye çıkarak konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise ikinci 40 yılda, ikinci 50 yılda milli görüş coşkusu, milli görüş heyecanı artarak devam ettiğini, bu heyecan ve coşkunun milli görüş heyecanını iktidara taşıyacak heyecan ve coşku olduğunu söyledi. Erbakan, "Milli görüş ruhu bu salonlardadır. Milletimiz, bugün Türkiye'nin dört bir yanını dolaştığımızda şahitlik ediyoruz ki kurtuluş için milli görüş ruhunu arıyor, milli görüşün efsane hizmetlerini arıyor, 54.hükümetteki bolluk ve bereketi arıyor. Erbakan Hocamızın hamlelerini, biran önce tamamlayacak, nihayete erdirecek iktidarı arıyor. Milletimiz milli görüş iktidarını arıyor, İslam alemi milli görüş iktidarını arıyor, bütün ezilenler, mazlumlar milli görüş iktidarını arıyor ve şükürler olsun ki o milli görüş iktidarının ayak sesleri artık her yerden duyulmaya başlamıştır" şeklinde konuştu.

"En fazla üye kaydeden siyasi parti Yeniden Refah Partisidir"

Sözlerine devam eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz ay en fazla üye yapılan siyasi partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu belirterek partiye yapılar üyeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Fatih Erbakan, "Geçtiğimiz ay resmi verilerine göre 1 ay içerisinde Türkiye'de en fazla üye kaydeden siyasi parti Yeniden Refah Partisi olmuştur. Bu ay, 1 ay daha dolmadan 20 günün içerisinde gençlik kollarımız 10 bin 100 üye, kadın kollarımız 12 bin 700 üye kayıt oldu. Bizim gazetelerimiz, televizyonlarımız yok. Bizim holdinglerimiz yok, milyon dolarlarımız yok, hazine yardımımız yok, iktidar gücümüz yok. Devlet desteğimiz yok, dış güçlerin desteği yok, diğer partilere yapıldığı gibi cilalayıp, parlatma operasyonları yok ama bütün bunlara rağmen bizim inananlarımız var. Bu inananlar ordusu Türkiye'de üye kaydında Yeniden Refah Partimizi birinci parti yaptı ve bu inananlarla yolumuza devam edecek, en kısa zamanda 500 bin üye hedefine de yeniden ulaşacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nin Uşak İl Başkanlığı 2. Olağan Kurulu gerçekleşti - Son Dakika

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