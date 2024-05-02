Yeniden Refah Partisi Selendi Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Politika

Yeniden Refah Partisi'nin Manisa'da kazandığı tek ilçe olan Selendi'de Belediye Başkanı Murat Daban, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarını Belediye Meclis Toplantı Salonunda ağırladı.

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi (YRP)'den Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban seçimin ardından ilk toplantısını merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile yaptı. Toplantıda, yeni seçilen ve yeniden seçilen muhtarlara görevlerinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Daban, mahallelerin eksiklerini muhtarlardan dinleyerek, 5 yıllık dönemde yapılacak projeler için hep birlikte gayretle çalışacaklarını söyledi. Hiçbir mahalle ayrımı yapmadan birlikte çalışacaklarını belirten Başkan Daban, "Hepimizin tek hedefi var o da Selendi" dedi. - MANİSA