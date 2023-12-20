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Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı İstifa Etti

Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı Ramazan Yılmaz, uzun bir süre ilçe dışında olacağını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, partinin hizmetinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı İstifa Etti
20.12.2023 - 12:07,
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Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı Ramazan Yılmaz, uzun bir süre ilçe dışında olacağını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

27 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl Yeniden Refah Partisi Kurucu İlçe Başkanı olan ardından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen kongrede ilçe başkalığına seçilen Ramazan Yılmaz, uzun süre ilçe dışında olacağını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Uzun bir süre ilçede bulunamayacağımdan dolayı gördüğüm lüzum üzerine şerefle yürüttüğüm Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığından kendi isteğimle bugün itibariyle istifa ediyorum. Ben partimin bir neferi ve akil adamı olarak bundan sonra da daima partimin hizmetinde olacağım" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Selendi İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
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