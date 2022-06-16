Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, yakıt fiyatlarını protesto için Kızılay'da eylem yapacağını bildirdi - Son Dakika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, yakıt fiyatlarını protesto için Kızılay'da eylem yapacağını bildirdi

16.06.2022 12:07
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, yakıt fiyatlarını protesto için Kızılay'da eylem yapacağını bildirdi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, artan yakıt fiyatlarını protesto etmek için yarın 15.00'te Kızılay'da kendi aracıyla eylem yapacağını söyledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, artan yakıt fiyatlarını protesto etmek için yarın 15.00'te Kızılay'da kendi aracıyla eylem yapacağını söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yakıt fiyatlarına her gün zam geldiğini dile getirerek, muhalefet partilerinin buna karşı tek kelimesi olmadığını iddia etti.

Türkiye'nin gündemini dile getirmeyen bir muhalefet olduğunu öne süren Yılmaz, "Artan yakıt fiyatlarıyla ilgili toplumda patlama noktasına gelen, insanlardaki öfkenin tercümanı olabilmek için yarın kendi aracımla saat 15.00'te Kızılay metrosunun Sakarya girişinde eylem yapacağım." dedi.

Bu dönemde insanların, barışçıl eylem yapma hakkını unutur hale geldiğini savunan Yılmaz, kamyoncuların, taksicilerin, minibüsçülerin, tır şoförlerinin bu duruma neden tepki göstermediğini sordu.

Yılmaz, asgari ücretlinin geçen yıl 2 bin 825 lira olan maaşıyla 388 litre, bugün ise 145 litre mazot alabileceğini belirterek, asgari ücretlinin 50 litrelik 3 depo mazota bir ay çalıştığını söyledi.

Enflasyonun yüzde 70 değil, en az yüzde 300 olduğunu iddia eden Yılmaz, hayatın çekilmez hale geldiğini öne sürdü.

Yılmaz, akaryakıt ürünlerinde KDV'nin bir süreliğine, ÖTV'nin ise tamamen kaldırılmasını istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, yakıt fiyatlarını protesto için Kızılay'da eylem yapacağını bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, yakıt fiyatlarını protesto için Kızılay'da eylem yapacağını bildirdi - Son Dakika
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