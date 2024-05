Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İşadamları ve Esnafları Ziyaret Ediyor

Politika

31 Mart 2024 tarihindeki Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde söz verdiği gibi mahalle, esnaf ve fabrika gezilerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'ta ki ticari hareketliliğin artarak devam etmesi için işadamları ve esnafların destekçisi olduklarını söyledi.

Göreve geldiği günden beri toplumun tüm kesimleriyle iç içe olmaya büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'un bölgede 'ticaretin kalbi' durumunda olmasına vesile olan organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların yanı sıra ilçenin muhtelif bölgelerindeki esnafları işyerlerinde ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Yeşilyurt'ta deprem yaralarının sarılması adına gerçekleşen çalışmalardan dolayı yoğun bir iş temposunda olmasına rağmen şehir ve bölge ekonomisine ciddi katkılar sunan işadamları ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Geçit, ziyaretleri sırasında Yeşilyurt'un hem bugünü hem de yarınları üzerine istişarelerde bulunup, Yeşilyurt Belediyesinin hizmet politikası üzerine detaylı bilgiler paylaşıyor.

"Hayallerimize ve hedeflerimize birlikte ulaşacağız"

Başkan Geçit, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı mahalle sakinlerinin de istek ve taleplerini dinleyerek, "Yeni dönemde hemşehrilerimizin desteği ile ilçemiz için daha iyisini, daha güzelini yapma iddiasındayız. Birlikte hareket ederek, hayallerimize ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Fabrika sahipleri ve esnafların istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Geçit, seçimler öncesinde söz verdiği gibi mahalle, fabrika ve esnaf gezilerine aralıksız devam ettiğini hatırlattı.

Göreve geldikleri günden beri 'insan odaklı' hizmet ürettiklerini söyleyen Başkan Geçit, "Her yönüyle kıymetli ve değerli olan güzel ilçemizin çehresini değiştirmek, var olan değerlerine yeni değerler katmak için canla başla çalışıyoruz. Organize sanayi bölgeleri ve üretim alanlarıyla şehrimizin ve bölgemizin en önemli ticaret noktası olan Yeşilyurt'umuzun ekonomiye olan katkısını sürdürülebilir hale getirmek için her türlü desteği veriyoruz. Fabrikalarımızı ve esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek fabrika sahiplerimiz, çalışanlarımız ve esnaflarımızın görüşlerini almaya, talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyoruz. Üretim yapan firmalarımızı ziyaret ederek; üretim, istihdam ve katma değer üzerine değerlendirmelerde bulunuyoruz. Hem sanayi kuruluşlarımızın önemli olduklarını ifade ediyoruz, hem de istihdam sağladıklarını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Ülkemizin her alanında olduğu gibi sanayi ve hizmet sektöründe de üreticiye ihtiyacı var. 'Halka Hizmet Hakka Hizmettir' anlayışından yola çıkarak ekonomiye, istihdama ve üretime katkı sunan işadamlarımız ve esnaflarımızla her zaman gurur duyuyoruz. İlçemizde istihdam alanları oluşturup, ekmek kapısı açan sanayi kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz"

"Şehrimizi ve ilçemizi dayanışma ruhu ile ayağa kaldıracağız." sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Geçit, " Hepimiz bir ve beraber olacağız, o zaman her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz. Ekonomiye katkı sunmak çok ulvi bir görevdir, bunu layıkıyla yerine getiren herkesin yanında yer alıyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızı en ince detayına kadar planlayarak, Yeşilyurt'umuzun değerine değer katmaya çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Yeşilyurt'umuza hep birlikte katkı sunuyoruz. İlçemizin sorunlarını her daim dikkate alarak sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren işadamları ve esnaflar ise, "Belediye Başkanımızı işyerlerimizde görmek bizleri mutlu ediyor. Taleplerimizi ve önerilerimizi bu vesileyle kendisiyle paylaşmış olduk. Başkanımızın güzel hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştular. - MALATYA