Yeşilyurt Belediyesi, çocuklara çevre bilinci aşılamak için eğitim programı düzenledi

Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Tecde Reşadiye Camii'ndeki Kur'an Kursunda düzenlenen 'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Eğitim' programına katıldı. Başkan Geçit, çevre bilincinin erken yaşlarda öğrenilmesi gereken en önemli davranışlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için Yeşilyurt İlçesinde ki eğitim kurumlarında çevre eğitimlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Tecde Reşadiye Camii'nde devam eden Yaz Kur'an Kursuna katılan çocuklara geri dönüşüm ve atıkların dönüştürülmesiyle ile doğada elde edilecek kazanımlar, ağaçların ve toprağın korunmasının önemi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında eğitim verdi.

Bilgilendirme etkinliğine katılarak çocuklara sağlıklı çevrenin önemini anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gelecek nesillere çevre bilincinin aşılanması ve topluma faydalı nesiller yetiştirilmesinin temel hedefleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Geçit, çevre bilincinin erken yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğine işaret ederken, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Çevremizdeki her şey belirli bir düzen ve ölçüye göre oluşturulmuş, her biri ayrı bir nimet olan yeryüzündeki canlı cansız tüm varlıklar, eşref-i mahlukat olan insanoğlunun kullanımına sunulmuştur. Bu anlamda bizlere nimet olarak sunulan çevremizde; insani ilişkilerimizden canlı cansız tüm varlıklarla olan ilişkilerimize zarar verecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durmalıyız. Sizler yaz dönemini faydalı geçirmek için burada Kuran'ı Kerim eğitimi alıyorsunuz, hepinizi kutluyorum. Belediye olarak ta sizlerin eğitim döneminize katkı sunmak amacıyla bugün çevre eğitimi veriyoruz. Temiz ve sağlıklı bir çevre için hepimize düşen ciddi görevler vardır. Çevre bilinci erken yaşlarda öğrenilmesi gereken bir davranıştır. Yaşadığımız çevreyi, parklarımızı, yollarımızı ve kaldırımlarımızı temiz tutmalıyız, çöplerimizi çöp kovalara atmalıyız. Sizlerin bu anlayışla büyümeniz ve hayata hazırlanmanız çok önemlidir. Erken yaşlarda aldığınız bu eğitimler neticesinde çevreye duyarlı bireyler olarak yetişip, temiz ve sağlıklı bir geleceğin inşa edilmesinde hepinizin çok ciddi katkıları olacaktır. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Geçit konuşmasından sonra çocuklara 'Sıfır Atık' çantası hediyesi etti. - MALATYA