Yeşilyurt Belediyesi Kurban Bayramı Sonrası Temizlik Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediyesi Kurban Bayramı Sonrası Temizlik Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediyesi Kurban Bayramı Sonrası Temizlik Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kurban Bayramı boyunca temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin, bayram sonrasında kurban satış ve kesim yerleri ile yollarda ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını inceledi.

23.06.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kurban Bayramı boyunca temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin, bayram sonrasında kurban satış ve kesim yerleri ile yollarda ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Kurban Bayramı'nın ardından oluşabilecek kötü koku ve sineklenme sorunlarına karşı yollarda, kaldırımlarda ve sosyal yaşam alanlarında geniş kapsamlı çalışmalar yürütürken, konteynır dezenfekte ve yıkama işlemlerine ise aralıksız devam ediyor.

Kurban Bayramı boyunca kurban kesim ve satış yerlerinde yoğun bir mesai yaparak vatandaşların rahat ve sağlıklı ortamlarda bayram tatilini geçirmesini sağlayan ekipler, Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte kesim yerleri, mazgallar ve çöp konteynırları başta olmak üzere cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapıyor. Bayram sonrası istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi için yolları ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayan ekipler, vatandaşlara yeniden temiz bir ortam bırakıyor. Yıkama ve dezenfekte işlemleri ilçenin tüm mahallelerinde yapılırken, program dahilinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

"Hemşehrilerimizin sağlığı herşeyden önemli"

Çilesiz ve Tecde mahallelerinde gerçekleşen temizlik çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların hijyenik bir ortamda bayram sonrası yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Yeşilyurt'un her noktasının temiz, düzenli ve sağlıklı olabilmesi için çalışmaların dört koldan devam ettiğini söyleyen Başkan Geçit, "Kurban Bayramı'nda yoğun bir mesai yapan mesai arkadaşlarımız bayramın ardından mahallelerimizde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yapıyorlar. Konteynır yıkama ve dezenfekte işlemlerinin yanı sıra kaldırımlar ile yollarımızın daha temiz ve daha ferah olabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim için her şeyden önemlidir. Hep birlikte, temiz ve düzenli bir Yeşilyurt için durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Sürekli sahadayız, gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyerek ilçemizin ruhuna ve kimliğine uygun hizmetlerimizin sayısını her geçen gün artırmaktayız. İlçemizin her bir noktasının daha temiz, düzenli ve yaşanabilir olması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Geçit, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ve Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık'ın da eşlik ettiği incelemelerin ardından personellere 'kolaylıklar' dilerken, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ise, mahallelerinde gerçekleşen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi Kurban Bayramı Sonrası Temizlik Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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