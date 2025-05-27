Yeşilyurt'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeşilyurt'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı Düzenlendi

Yeşilyurt\'ta \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' Toplantısı Düzenlendi
27.05.2025 11:35  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor' buluşmalarında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi ve çözümler üreteceklerini vurguladı. Toplantıda altyapıdan sosyal hizmetlere birçok konu masaya yatırıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, "Ortak akılla çözümler üretiyor, ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve halkla doğrudan iletişimi esas alan "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" buluşmalarının son durağı Yeşiltepe Koşu Mahallesi oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, belediye başkan yardımcıları, Koşu Mahalle Muhtarı Fatih Karagöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle sakinlerinin sorun, öneri ve taleplerini doğrudan Başkan Geçit'e ilettiği toplantıda; altyapıdan ulaşıma, temizlikten sosyal hizmetlere kadar birçok konu masaya yatırıldı.

"Yeşiltepe'yi cazibe merkezi haline getireceğiz"

Programda yaptığı konuşmada, mahallelerde tespit edilen sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üreteceklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yeşiltepe'nin her mahallesi yeni yatırımlar ve hizmetlerle şehrimizin en fazla tercih edilen yaşam alanlarına dönüşecek. Koşu Mahallesi'ndeki taleplerin çözümü için de hemen çalışmalara başlıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip ortak akılla çözüm üretmek, hizmet kalitemizi artırıyor" dedi.

"Her mahalle bizim için kıymetli"

Hizmet anlayışlarında mahalle ayırt etmeksizin eşit ve nitelikli hizmet üretmenin öncelikli olduğunu dile getiren Başkan Geçit, "Her mahallemiz, her sokağımız bizim için aynı öneme sahip. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iş birliği içinde hareket ederek, talepler doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanmış yolları konforlu hale getiriyor, yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaylacı: "Birlikte iyileşeceğiz"

Toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da, "Vatandaşlarımızın taleplerini birebir dinleyip çözüm üretmek adına bu toplantıları çok önemsiyoruz. Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışarak Yeşilyurt'u yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte hareket edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" dedi.

Temizlik personeline teşekkür plaketi

Toplantıda ayrıca, Koşu Mahallesi'nde yürütülen temizlik çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine teşekkür plaketi verildi. Plaketleri takdim eden Koşu Mahalle Muhtarı Fatih Karagöz, temizlik personelinin özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Başkan Geçit de, nazik davranışından dolayı Muhtar Karagöz'e teşekkür ederek, personeli tebrik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlhan Geçit, Yeşilyurt, Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ’’mahremiyet’’ savunması İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ''mahremiyet'' savunması
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
Eşinden yediği tokada “Şaka“ diyen Macron’u zora sokacak bir görüntü daha Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha!

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:23
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
17:58
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:32
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
17:16
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:13
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 13:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.