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'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz' - Son Dakika

'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'

19.02.2022 13:32
'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin sorunlarını öğrenmek ve istişare etmek için sık sık muhtarlarla bir araya geliyor ve vatandaşlarla buluşuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin sorunlarını öğrenmek ve istişare etmek için sık sık muhtarlarla bir araya geliyor ve vatandaşlarla buluşuyor. Saha ziyaretleri kapsamında, Umurbey Mahallesi Muhtarı Hayri Gürkoru'yu ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallede yapılacak projeler üzerine Muhtar Gürkoru ile istişare etti ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yılmaz, esnafa 'hayırlı işler' diledi ve vatandaşların taleplerini dinleyip notlarını aldı. Gençlerle sohbet eden, esnaf ve vatandaşlarla mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, "Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz" dedi.

"Muhtarlarımız yerel yönetimlerin temel taşıdır"

Yıldırım'da, muhtarlar ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarımız, bizlerin yakın çalışma arkadaşlarıdır. Muhtarlık müessesi yerel demokrasinin ilk halkasıdır. Yıldırım Belediyesi olarak rutin şekilde muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu hafta Umurbey Mahallesi muhtarımız ile görüşüp, mahallemizde yapmayı planladığımız projeler üzerine fikir alışverişi yaptık ve Talimhane bölgesinde incelemelerde bulunduk. Talimhane bölgesinde mahallemizin ihtiyacına yönelik bir alan oluşturacağız. 'Daha yaşanılabilir bir Yıldırım' hedefimize giden yolda muhtarlarımızın katkısı ve desteği bizler için çok önemli. Muhtarlarımızla omuz omuza Yıldırım'a hizmet ediyoruz ve hep birlikte daha iyiye taşıyacağız" dedi.

Sorunlara yerinde çözüm

Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. 'Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'
'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'
'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'
'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'
'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'
'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz'

YORUMLAR
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Talimhane, Umurbey, Muhtar, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Yıldırım'ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz' - Son Dakika


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