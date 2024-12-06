Yıldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yıldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yıldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, muhtarlarla toplantı yaparak sorunları dinledi.

06.12.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında köy muhtarlarını ağırlayan Serkan Yıldırım ve beraberinde Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı muhtarların sorunlarını dinledi. Toplantıda, yerel yönetim ve halkın sesi olan mahalle ve köy muhtarları ile kent için yapılacak olan projeler ve yenilikler ele alındı.

Başkan Yıldırım açıklamasında; "Güçlü bir diyalog ve karşılıklı fikir alışverişiyle, topluma hizmet yolunda atacağımız adımları birlikte ele aldık. Katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
18:13 Bitcoin neden 100.000 dolar oldu Yükseliş devam edecek mi Bitcoin neden 100.000 dolar oldu? Yükseliş devam edecek mi?
17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:47 Çin’den Suriye’deki Vatandaşlarına: Ülkeyi Derhal Terk Edin Çin'den Suriye'deki Vatandaşlarına: Ülkeyi Derhal Terk Edin
17:40 Suriyeli muhalifler, Esad’dan ele geçirdikleri helikopterleri video izleyerek öğreniyor Suriyeli muhalifler, Esad'dan ele geçirdikleri helikopterleri video izleyerek öğreniyor
17:37 Sofyan Amrabat, Galatasaray’dan aldığı teklifi açıkladı Sofyan Amrabat, Galatasaray'dan aldığı teklifi açıkladı
17:25 Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
17:06 Erol Bulut’tan Beşiktaşlıları çıldırtan Muçi itirafı Erol Bulut'tan Beşiktaşlıları çıldırtan Muçi itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 13:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.