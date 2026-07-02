Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'a gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'a gidiyor

02.07.2026 22:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran Dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran Dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek. Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran Dini Lideri Hamaney için baş sağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'a gidiyor - Son Dakika

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