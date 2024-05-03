DEM Parti Milletvekili Yılmaz Hun, yeni müfredat taslağının geri çekilmesini istedi

Politika

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, kamuoyunun görüşüne sunulan yeni müfredat taslağının toplumun bütün kesimlerini kapsamadığını savunarak, taslağın bir an önce geri çekilmesini istedi.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açıklanan yeni müfredat taslağını eleştirdi.

İktidarın eğitim sisteminde 17 kez değişiklik yaptığını savunan Hun, "Eğitim sistemini altüst eden iktidar bütün başarısızlıkları yetmemiş olacak ki bu sefer de mevcut sistemini tekrardan değiştirmek için kamuoyunun karşısına çıkmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 yıldan beri üzerinde çalıştığını söylediği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kamuoyuyla paylaştı." dedi.

Yılmaz Hun, Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredat taslağını kapalı kapılar ardından şekillendirdiğini öne sürerek, sürece dahil edildiği söylenen öğretmen ve akademisyenlerin kimler olduğu ve hangi ölçütlere göre seçildiğinin kamuoyuna açıklanmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının süreci açık, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla yürütemediğini ileri süren Hun, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hazırlanırken, sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve meslek odaları dahil edilmemiştir. İktidar bu model ile kendi parti programını eğitim programı olarak sunmuştur. Toplumun bütün kesimlerinin içinde yer alacağı kolektif akıl ve perspektif ile çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğitim programı hazırlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hun, kamuoyunun görüşüne sunulan yeni müfredat taslağı için verilen bir haftalık sürenin de yeterli olmadığını dile getirerek, taslağın bir an önce geri çekilmesini istedi.