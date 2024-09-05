Başkan Yılmaz, Sülüklü Mahallesi'nde Halkla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Başkan Yılmaz, Sülüklü Mahallesi'nde Halkla Bir Araya Geldi

Başkan Yılmaz, Sülüklü Mahallesi\'nde Halkla Bir Araya Geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin kırsal bölgesinde yer alan Sülüklü Mahallesi'ni ziyaret ederek halkla bir araya geldi.

05.09.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin kırsal bölgesinde yer alan Sülüklü Mahallesi'ni ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Halkın her kesiminin sorunlarına çözüm üretmek için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, hiçbir siyasi ayrım gözetmediklerini ve tüm vatandaşların sorunlarını kendi sorunu olarak gördüklerini ifade etti.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi. Halkın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyarette Başkan Yılmaz, belediyenin yoğun bir çalışma yürüteceğinin sözünü verdi. Ziyaret esnasında Başkan Umut Yılmaz, belediyenin mahalleye yönelik hizmetlerinin devam edeceğini ve tüm sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çaba göstereceklerini ifade etti.

"Bizim için parti ayrımı yok"

Ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Yılmaz, parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını vurguladı. Parti ayrımı yapmadan hareket ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Biz bir yere gittiğimiz zaman CHP, AKP ayrımı, kavgası, tartışması asla yapmıyoruz. Buraya gelen AKP milletvekilleri, AKP'li belediye başkanlarına lütfen söyleyin; bu memleketten Suriyeliler gitmediği sürece bu memlekette ne pahalılık biter, ne işsizlik azalır hemşehrim" ifadelerini kullandı.

"Adam yaptıramamış bugüne kadar"

Özellikle kırsal bölgelerdeki tarım arazilerinin işlenmesi adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, bugüne kadar bin kilometrelik yol açtıklarını bildirdi. Mahalleye yönelik hizmetlerin planlı ve programlı bir şekilde devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Adamın tarlası var, bağı var ama gidemiyor. Adam yaptıramamış bugüne kadar. Bütün yolları biz açıyoruz ve bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Yardımlar geçici çözümler, amacımız kalıcı refah"

Başkan Yılmaz, son dönemde yapılan erzak yardımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Belediye olarak son 15 gün içinde 20 tona yakın erzak dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Dağıttığımız erzak miktarı 150 ton oldu. Ancak bunlar güzel şeyler değil, neden vatandaş senin dağıttığın erzaka muhtaç kalsın" diyerek yardımların geçici bir çözüm olduğunu ve asıl amaçlarının halkın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir refah seviyesine ulaşmak olduğunu aktardı.

Sülüklü Mahallesi ziyareti; Başkan Yılmaz'ın halka dokunan, halkın sorunlarını yerinde dinleyen ve çözüm üretmeye odaklı yönetim anlayışının bir yansıması olarak kayıtlara geçti. Mahalle sakinleri, Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden ve sorunlara duyarlı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Yılmaz da tüm Şehitkamil halkının her zaman yanında olacaklarının sözünü yineledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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