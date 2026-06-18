YİMER 157: 15 Bin Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
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YİMER 157: 15 Bin Hayat Kurtarıldı

18.06.2026 11:37
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İçişleri Bakanı Çiftçi, YİMER'in 15 bin 821 kişinin hayatını kurtardığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2025 yılında kurulan Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER) bugüne kadar 15 bin 821 kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağladığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından YİMER ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Denizin ortasında su alan bir bot. Aralarında bir yaşındaki bir bebek, 10 çocuk ve ayağından yaralı 80 yaşındaki bir büyüğümüzün de bulunduğu 35 insan yardım bekliyor. Tam o anda YİMER 157'ye bir çağrı ulaşıyor. Dakikalarla yarışılan süreçte doğru konum tespit ediliyor, kurumlar arası koordinasyon hızla sağlanıyor ve 35 insan güvenli bir şekilde karaya çıkarılıyor. İşte YİMER 157'nin asıl gücü de tam burada ortaya çıkıyor. 2015 yılında kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren YİMER 157, bugüne kadar 15 bin 821 kişinin hayatının kurtarılmasına önemli katkı sağlayarak büyük bir görev üstlendi. İhtiyaç duyulan her anda güvene, rehberliğe ve umuda dönüşen önemli bir iletişim köprüsü olan YİMER 157, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uluslararası platformlarda birçok kez ödüle layık görülen ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde altın madalya kazanan YİMER 157, bu başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösteriyor. Çünkü gerçek başarı sadece rakamlarla değil, dokunulan hayatlarla ölçülüyor. Bir annenin duasına, bir çocuğun geleceğine ve bir insanın yeniden umutla nefes almasına vesile olabilmek, alınabilecek en kıymetli ödüldür. Gece gündüz demeden görev yapan tüm personelimizi gönülden tebrik ediyor, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika YİMER 157: 15 Bin Hayat Kurtarıldı - Son Dakika

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