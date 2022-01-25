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Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti

25.01.2022 17:47
Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i Ankara'da Büyükelçilik makamında ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi alıp "Kardeş ülke Kazakistan'ın her daim yanındayız" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i Ankara'da Büyükelçilik makamında ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi alıp "Kardeş ülke Kazakistan'ın her daim yanındayız" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bünyesinde 80 dernek, federasyon ve konfederasyonu bulunduran Yörük Türkmen camiasının çatısı durumundaki Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Kazakistan'da 2 hafta önce yaşanan darbe girişimine karşı "Bu ayaklanma Kazakistan'ın bağımsızlığını tehdit etmektedir. Burada yaşayan kardeşlerimizi itidal ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz" yönünde STK'lar nezdinde yaptığı ilk açıklamayla dikkatleri çekmişti.

TDYTB yönetimi destek açıklamasının ardından önceki gün de Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i Büyükelçilik makamında ziyaret etti. Büyükelçi Saparbekuly ülkesindeki son durumla ilgili bilgi verirken" Büyük bir felaket atlattık. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kardeş halkını, sizleri yanımızda görmek bizleri sevindirdi" dedi.

Büyükelçi Saparbekuly, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in açıkladığı üzere ülkesindeki barış gücünün istikrarının sağlanması üzerine 2 gün önce ülkesinden ayrıldığını söyleyerek "İlk günlerde yoğun bir bilgi kirliliği oluştu. Bizler Türkiye'de hem basın yayın hem TV'lere çıkarak, sosyal medyadan da şeffaf olarak olaylarla ilgili doğru açıklamaları verdik. TBMM Başkanı, devletinizin yetkili kurumları ile siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret ederek de gerekli açıklamaları yaptık. Şükür ülkemizde halkımızın can ve mal güvenliği, huzuru sağlandı. Teröristler yakalandı. İki ülke arasındaki İş birliğimiz bundan sonra da artarak devam edecek" diye konuştu.

Ardından da "Birliğinizin çalışmalarını yakından takip ediyorum, kültürel, sosyal ve ekonomik işbirliğini geliştirmek isteriz" dedi.

Görüşmede Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği adına Başkan İrfan Tatlıoğlu, "Biz de 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişimiyle bu acıyı yaşadık, iyi biliriz. Kazakistan'da sağlanan istikrar bizleri de sevindirmiştir. Çünkü, aynı kaynaktandır suyumuz, aynı soydan boyumuz. Türk dünyasındaki her bir kardeşimizin acısı bizim acımız, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Kayıtsız kalamayız. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz bakidir" ifadelerini kullandı.

Ankara'da toplanan birlik yönetimi 2022-2025 dönemi yol haritasının belirlenmesi amacıyla ilk Stratejik Plan Çalıştayı'nı da gerçekleştirdi. Kısa adı TÜRKSOY olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Oran'daki binasında yapılan 2 günlük Çalıştay'a Uludağ Üniversitesi'nden, Anadolu Üniversitesinden ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinden öğretim üyeleri ile Dış işleri Bakanlığı, TÜRKSOY, Yurt Dışı Akraba Topluluğu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu ve TİKA yetkilileri de katıldı. Sorun ve çözüm önerileri değerlendirilip, kurumlarla iş birliğine gidilmesi de karara bağlandı.

Bu çerçevede ilk kültürel iş birliği protokolü TÜRKSOY'la yapıldı. Protokolü Türksoy adına Genel Sekreter Yrd. Bilal Çakıcı, Birlik adına da Başkan İrfan Tatlıoğlu imzaladı. - BURSA

Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti
Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmen, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yörük ve Türkmen Birliği'nden Kazakistan'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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