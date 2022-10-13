Yozgat politika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün Yozgat'ta gazetecilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Yozgat'ta geç başladıkları teşkilat yapılanmasını hızla tamamlayacaklarını söyledi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Üstün, Yozgat insanının gönlü, meyli nereye akarsa Türk siyasetinin de genelde o tarafa doğru yönlendiğini belirtti.

Üstün, Yozgat'ta biraz geç yapılanmaya başladıklarını ama hızlı bir şekilde yapılanmalarını tamamlayacaklarını anlatarak, "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, partilerden ziyade ittifakları önemli hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde ittifaklar önemli olacak. Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Biz de ülkenin nasıl yönetileceğini planlıyoruz." dedi.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da kenti ziyaretlerinden dolayı Üstün ve beraberindekilere teşekkür etti.