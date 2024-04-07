Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu

Birol Tamer:

1 yıl takip etmek lazım yeni araç alacakmı ? Kimi kapıyı sokuyor kimi araba satıyor kimi ayet yazıyor kapıya düzgünce hizmet edin şova gerek yok. Kapıyı sökmek ne iş anlamadım.

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