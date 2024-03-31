81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YSK Başkanı Ahmet Yener: Sandıkların yüzde 51,2'si açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

YSK Başkanı Ahmet Yener: Sandıkların yüzde 51,2'si açıldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde sandıkların yüzde 51,2'sinin açıldığını açıkladı. Yener, oy kullanma işleminin devam ettiğini belirtti. Veri akışının devam ettiği için geçici sonuçların yanıltıcı olabileceğini söyleyen Yener, sonuçların tüm vatandaşlara ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

31.03.2024 23:09  Güncelleme: 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Türkiye genelinde sandıkların yüzde 51,2'sinin açıldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı. YSK Genel Merkezi'nde konuşan Yener, oy kullanma işleminin devam ettiğini aktardı.

"Sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumda"

Türkiye genelinde açılan sandıkların yüzdesini paylaşan Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir. Bu süreçte görev alan il ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, Yüksek Seçim Kurulu personeline, sandıklarda görevli olan kamu görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vereceğimiz rakam yanıltıcı olabilir"

Geçici sonuçlar ve seçime katılım oranı hakkında sorulan soruları da yanıtlayan Yener, "Şu anda veri akışı devam ettiği için vereceğimiz rakam yanıltıcı olabilir. Gün içerisinde sizlerle paylaşabiliriz oranı. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Tüm vatandaşlarımıza siyasi partilerimize sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

YSK Başkanı, Ahmet Yener, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK Başkanı Ahmet Yener: Sandıkların yüzde 51,2'si açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:35 Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 00:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener: Sandıkların yüzde 51,2'si açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement