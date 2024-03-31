YSK Başkanı Ahmet Yener: Sandıkların yüzde 51,2'si açıldı

Politika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Türkiye genelinde sandıkların yüzde 51,2'sinin açıldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı. YSK Genel Merkezi'nde konuşan Yener, oy kullanma işleminin devam ettiğini aktardı.

"Sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumda"

Türkiye genelinde açılan sandıkların yüzdesini paylaşan Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51,2'si açılmış durumdadır. Veri akışı da devam etmektedir. Bu süreçte görev alan il ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, Yüksek Seçim Kurulu personeline, sandıklarda görevli olan kamu görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vereceğimiz rakam yanıltıcı olabilir"

Geçici sonuçlar ve seçime katılım oranı hakkında sorulan soruları da yanıtlayan Yener, "Şu anda veri akışı devam ettiği için vereceğimiz rakam yanıltıcı olabilir. Gün içerisinde sizlerle paylaşabiliriz oranı. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Tüm vatandaşlarımıza siyasi partilerimize sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA