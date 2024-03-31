YSK Başkanı Ahmet Yener: "Sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › YSK Başkanı Ahmet Yener, sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Haberler.com'a konuk olarak yerel seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Karamahmutoğlu, Zafer Partisinin İstanbul'da üçüncü parti olduğunu söyledi.
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