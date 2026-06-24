Yüksel: Çocukların Hedef Alınması Soykırımdır

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun yayımladığı son rapora ilişkin, "Çocukların hedef alınması, bir halkın geleceğinin hedef alınmasıdır. Çocukları hedef alan bir anlayış, aslında bir milletin var olma iradesini hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, raporda yer alan bulguların son derece ağır ve çarpıcı olduğuna işaret ederek, uluslararası toplumun artık Gazze'de yaşananları görmezden gelme lüksünün kalmadığını belirtti.

Raporun, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığına, bunun soykırım kastını ortaya koyduğuna ve Gazze'de işlenen fiillerin soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğine değinen Yüksel, şu bilgileri verdi:

"Raporda, 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 tarihleri arasında en az 20 bin 179 çocuğun hayatını kaybettiği, çocukların toplam can kayıplarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğu belirtilmektedir. Bu oran, önceki Gazze çatışmalarında kaydedilen oranların dahi üzerindedir. Bu tablo, yaşananların sıradan bir silahlı çatışma olarak değerlendirilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır."

İsrail'in yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat kullanmaya devam ettiğinin altını çizen Yüksel, çocuk ölümlerindeki olağanüstü artışa rağmen saldırıların sürdürülmesinin uluslararası hukuk bakımından son derece ciddi sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Komisyon raporunda "Filistinli çocukların çatışmaların dolaylı mağduru olmadığını, doğrudan hedef alındığı yönünde güçlü deliller bulunduğunu" vurgulayan Yüksel, "Çocukların hedef alınması, bir halkın geleceğinin hedef alınmasıdır. Çocukları hedef alan bir anlayış, aslında bir milletin var olma iradesini hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

Gazze'de uygulanan abluka nedeniyle gıda, ilaç ve insani yardıma erişimin engellendiğini hatırlatan Yüksel, "açlık, zorla yerinden edilme ve sağlık hizmetlerinin çökertilmesi"nin çocukların yaşam ve gelişim haklarını ağır biçimde ihlal ettiğini aktardı.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Yenidoğan ünitelerine, sağlık merkezlerine ve anne-çocuk sağlığına yönelik saldırıların düşük vakalarında artışa ve bebek ölümlerine yol açtığının raporda ortaya konulması son derece vahimdir. Gazze'de neredeyse tüm çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Bu durum yalnızca bugünü değil, bölgenin geleceğini de tehdit etmektedir. Raporda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinli çocuklara yönelik ağır ihlallere de yer verildi. Kitlesel gözaltılar sırasında işkence, cinsel şiddet, aşağılayıcı muamele, zorla soyma, darp ve aç bırakma gibi uygulamalar belgelendi. Komisyon, bu uygulamaların soykırım, işkence ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği sonucuna ulaşmıştır. Çocukların sistematik şekilde kötü muameleye maruz bırakılması hiçbir hukuk düzeni tarafından meşru görülemez."

Uluslararası hukukun seçici şekilde uygulanamayacağını anlatan Yüksel, Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalmanın, insanlığın ortak vicdanına sırt çevirmek anlamına geldiğini belirtti.

Yüksel, uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu bulguların bağımsız yargı mercileri tarafından değerlendirilmesi, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Filistin halkının temel haklarının güvence altına alınmasının artık hukuki olduğu kadar ahlaki bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Yüksel, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum Filistin halkının, özellikle de çocukların yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.