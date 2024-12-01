Yumurtalık'ta Güney Yıldızı Büfeleri ve Tuvalet İhtiyaçları Gideriliyor - Son Dakika
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Politika

Yumurtalık'ta Güney Yıldızı Büfeleri ve Tuvalet İhtiyaçları Gideriliyor

Yumurtalık\'ta Güney Yıldızı Büfeleri ve Tuvalet İhtiyaçları Gideriliyor

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, sahildeki 'Güney Yıldızı' büfelerinin sayısını artırarak Ayas merkezine 3 yeni büfe kurdu. Ekonomik fiyatlarla hizmet veren büfelerde, öğrencilere ücretsiz çorba ikram ediliyor. Ayrıca, ilçedeki tuvalet eksikliği giderilmesi için portatif tuvaletler yapıldı. Altıok, yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

01.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:22
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yumurtalık sahilindeki 'Güney Yıldızı' büfesine yenilerini ekledi.

Bu kapsamda, 'Güney Yıldızı' büfelerinden 3 adedi Ayas merkezine kuruldu. Vatandaşlara ekonomik su, meşrubat, yiyecek, içecek satışı gerçekleşen büfelerin büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Altıok, "Güney Yıldızı büfelerimizde simit ve çay 5 lira. Öğrencilerimize ücretsiz çorba ikram ediyoruz. Ayrıca dileyen vatandaşlarımızda ucuz fiyata çorba içebiliyor. Yumurtalık halkı ve ilçemize gelen tüm misafirlerimiz her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

Yumurtalık sahillerinin yaz aylarında dolup taştığını kaydeden Altıok, "Göreve geldiğimizde sahillerde yeterli sayıda tuvalet olmadığını gördük. İlçemizin en büyük eksikliklerinden biri de tuvaletti. Özellikle yaz aylarında, yerli ve yabancı turistleri ağırladığımız süreçte karşımıza büyük sorun olarak çıkan sıkıntıyı çözmeye başladık. Portatif, hijyenik tuvaletleri üretmeye başladık ve bunlardan bazılarını sahile indirdik" diye konuştu. Belediyeye ait binalarda güvenlik kulübelerinin de olmadığına işaret eden Başkan Altıok, Yumurtalık Belediyesi'ne ait binaların güvenliğini sağlamak için güvenlik kulübeleri de yaptırdı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın destekleriyle ilçenin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Altıok, "Yerli ve yabancı turistler ve tüm vatandaşlarımız için her şeyi düşündük. Doğal güzellikleri, mis gibi havası, tertemiz sahiliyle herkesi şirin ilçemize bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yumurtalık'ta Güney Yıldızı Büfeleri ve Tuvalet İhtiyaçları Gideriliyor - Son Dakika

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