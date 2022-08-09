Yunanistan'da dinleme skandalının ardından soruşturma - Son Dakika
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Yunanistan'da dinleme skandalının ardından soruşturma

09.08.2022 17:32
Yunanistan'da dinleme skandalının ardından soruşturma

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ın muhafazakar hükümetini sarsan telefon dinleme skandalının ardından kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Yunanistan'ın muhafazakar hükümetini sarsan telefon dinleme skandalının ardından kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panagiotis Kontoleon, Sosyalist Lider Nikos Androulakis ve gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialarının ardından, Cuma günü istifa etmişti. Hükümet kanadından da Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis'te istifasını sunmuştu. Devlet işlerindeki şeffaflık seviyesinin demokrasinin kalitesinin bir ölçüsü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, davanın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) işleyişinin iyileştirilmesi için adımlar atılması çağrısında bulundu. Sakellaropoulou, ulusal güvenlik nedenleriyle iletişim mahremiyeti yasalarına yapılacak herhangi bir istisnanın dar yorumlanması gerektiğini ve uygulanmasının, hukuk devleti ilkelerine uygun olması gerektiğini kaydetti. - ATİNA

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Kaynak: İHA

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan'da dinleme skandalının ardından soruşturma - Son Dakika

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