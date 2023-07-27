Başbakan Miçotakis patlama haberini böyle öğrendi! Sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı

Yunanistan'da ormanlık alandan sıçrayan alevler Magnisia bölgesinde bir askeri uçak mühimmat deposunu havaya uçurdu. Başbakan Miçotakis'in patlama haberini öğrendiği anlara ilişkin görüntüler yayımlandı. Bir cenaze töreninde Miçotakis'in yanına hızla gelen Yunanistan Genelkurmay Başkanı kötü haberi verirken, Yunan Başbakanın o anlardaki sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı.

ASKERİ MÜHİMMAT DEPOSU HAVAYA UÇTU

Rodos Adası başta olmak üzere birçok yerde orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da felaketler peş peşe yaşanıyor. Son olarak Magnisia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yakınlardaki askeri uçak mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposu havaya uçtu. Patlamanın sesi geniş bir alanda hissedildi.

MİÇOTAKİS, PATLAMA HABERİNİ CENAZE TÖRENİNDE ALDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in patlama haberini aldığı görüntüler ortaya çıktı. Bir askerin kilise bahçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Miçotakis, patlamayı ilk burada öğrendi. Miçotakis ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yanına koşarak gelen Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Magnisia'daki patlamayı söyledi.

SIKINTILI YÜZÜ KAMERALARA YANSIDI

Miçotakis'in o anlarda sıkıntılı olduğu görüldü. Miçotakis'in çevresindekilere bir şey sezdirmemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.