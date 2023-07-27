Başbakan Miçotakis patlama haberini böyle öğrendi! Sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Başbakan Miçotakis patlama haberini böyle öğrendi! Sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı

27.07.2023 23:28

Yunanistan'da çıkan orman yangınlarından biri, Magnisia bölgesindeki askeri uçak mühimmat deposuna sıçradı ve patlama meydana geldi. Başbakan Miçotakis, patlama haberini bir cenaze töreninde aldı ve sıkıntılı bir ifadeyle karşıladı.

Yunanistan'da ormanlık alandan sıçrayan alevler Magnisia bölgesinde bir askeri uçak mühimmat deposunu havaya uçurdu. Başbakan Miçotakis'in patlama haberini öğrendiği anlara ilişkin görüntüler yayımlandı. Bir cenaze töreninde Miçotakis'in yanına hızla gelen Yunanistan Genelkurmay Başkanı kötü haberi verirken, Yunan Başbakanın o anlardaki sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı.

ASKERİ MÜHİMMAT DEPOSU HAVAYA UÇTU

Rodos Adası başta olmak üzere birçok yerde orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da felaketler peş peşe yaşanıyor. Son olarak Magnisia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yakınlardaki askeri uçak mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposu havaya uçtu. Patlamanın sesi geniş bir alanda hissedildi.

MİÇOTAKİS, PATLAMA HABERİNİ CENAZE TÖRENİNDE ALDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in patlama haberini aldığı görüntüler ortaya çıktı. Bir askerin kilise bahçesinde düzenlenen cenaze törenine katılan Miçotakis, patlamayı ilk burada öğrendi. Miçotakis ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın yanına koşarak gelen Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Magnisia'daki patlamayı söyledi.

SIKINTILI YÜZÜ KAMERALARA YANSIDI

Miçotakis'in o anlarda sıkıntılı olduğu görüldü. Miçotakis'in çevresindekilere bir şey sezdirmemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

YORUMLAR
500
9 gündür dumanların yükseldiği Yunanistan'ın Rodos Adası'nda OHAL ilan edildi 9 gündür dumanların yükseldiği Yunanistan'ın Rodos Adası'nda OHAL ilan edildi

Kiryakos Miçotakis, Orman Yangını, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başbakan Miçotakis patlama haberini böyle öğrendi! Sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
23:39 İsmail Kartal'ın Taraftarlarla Duygusal Diyalogu
23:34 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! İsmail Kartal'ın taraftara verdiği tepki olay oldu
23:32 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba
23:24 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! "Baban utanmıyor mu?" sorusuna yanıtı bomba
22:56 Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti! Temsilcimiz büyük avantajın sahibi oldu
22:52 Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Tirana'yı 3-1 mağlup etti
22:53 Başbakan Miçotakis patlama haberini böyle öğrendi! Sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı
22:49 Miçotakis'in yüz ifadesine dikkat! Koşarak gelen Genelkurmay Başkanı patlama haberini böyle verdi
22:33 Kulu'da çiftlik yangınında 33 büyükbaş hayvan öldü
22:31 33 büyükbaş hayvan ahırda çıkan yangında diri diri yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 23:48:50. #1.13#
SON DAKİKA: Başbakan Miçotakis patlama haberini böyle öğrendi! Sıkıntılı ifadesi kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement