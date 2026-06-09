Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Güvenlik Görüşmesi

09.06.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dendias ve Hristodulidis, AB'nin güvenlik politikalarını ve Doğu Akdeniz gelişmelerini görüştü.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma politikaları, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Güney Kıbrıs'ta bir araya geldi. Görüşmede Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma politikaları, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel gelişmeler ele alındı. Hristodulidis, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Savunma Bakanları Konseyi toplantısının önemine işaret ederek, AB'nin ortak savunma politikası ve savunma alanında daha güçlü bir yapılanmaya yönelik yaklaşımının son dönemde daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı sürecindeki çalışmalarını değerlendirdi. Dendias, AB Savunma Bakanları Konseyi toplantısına başkanlık eden Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın ortak Avrupa savunmasına ilişkin yürütülen diyaloga katkı sağladığını belirtti. Dendias ayrıca, Avrupa Birliği bünyesinde ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti. - LARNAKA

Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:53
Sadettin Saran’ın beğendiği paylaşım olay oldu
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu
14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 15:00:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.