Yunus Emre Büstü 100. Yıl Meydanı'nda Sergilendi - Son Dakika
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Politika

Yunus Emre Büstü 100. Yıl Meydanı'nda Sergilendi

Yunus Emre Büstü 100. Yıl Meydanı\'nda Sergilendi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Heykeltıraş Cengiz Sevener tarafından yapılan Yunus Emre büstünü 100. Yıl Meydanı'na yerleştirdi. Açılış törenine birçok kişi katıldı ve Balaban, öğretmenlerine teşekkür etti.

22.11.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban öğretmeni Heykeltıraş Cengiz Sevener'in yaparak kendisine armağan ettiği Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin büstünü 100. Yıl Meydanı'na düzenlenen törenle yerleştirdi.

Manisa'da uzun yıllar sanat öğretmenliği yapan Heykeltıraş Cengiz Sevener mermerden yaptığı Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin büstünü öğrencisi Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a hediye etti. Başkan Balaban da kendisine armağan edilen büstü 100. Yıl Meydanı'nda konuşlandırdı. Büstün açılışı törenle yapılırken; açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Heykeltıraş Cengiz Sevener, Eşi Emekli Öğretmen Meral Sevener, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP il ve ilçe başkanlığı yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile belediye personeli katıldı. Hediyenin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Balaban, kendisine böylesine değerli bir armağan veren öğretmenlerine teşekkür etti.

Konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban şu ifadelere yer verdi: "24 Kasım Pazar günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen sıfatının verildiği öğretmenler günü. Yunus Emre de gerçek bir öğretmen. Öğrettiği en önemli şey de sevgi. Dünyayı güzellik kurtaracak diyor şair. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Yunus Emre de asırlar önce Anadolu'da, tüm dünyada insanlığa sevgi dersi vermiş büyük bir bilge. İlçemizin ünlü düşünürün adını taşımasından onur duyuyoruz. Kendisinin şehirde büstünün bulunmaması bir eksiklikti. Cengiz Hocam, Meral Hocam ile benim lise öğretmenim. Ziyaretime geldiklerinde böyle bir hediye sunmak istediğini söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yunus Emre'nin büstü için bizden bir kuruş ücret talep etmediler. Belediyemize herhangi bir maliyeti olmadı. İki öğretmenimin Yunusemre Belediyesi'ne ve ilçe halkına hediyesidir. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum."

Heykel hakkında bilgi veren Cengiz Sevener ise kendilerini açılışa davet eden öğrencileri Semih Balaban ve Hakan Gürtunca'ya teşekkür ederek şunları söyledi: "Öğretmenler için en güzel şey öğrencilerinin böyle güzel görevlere gelmesidir. Bu büstü aşağı yukarı kürsü büyüklüğündeki mermerden 2 - 3 ayda yonttum. 6 sene beklettim. İyi ki de bekletmişim. Kendisini ziyarete geldiğimde hediye etmek istediğimi söyledim. Kendisi de bundan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti. İnanıyorum ki Yunus Emre büstünü en iyi şekilde koruyacaklar. Sayın başkanımıza görevinde başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından büstün açılışı yapılırken; Yunus Emre büstünü hediye eden Heykeltıraş Cengiz Sevener, Belediye Başkanı Semih Balaban ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunus Emre Büstü 100. Yıl Meydanı'nda Sergilendi - Son Dakika

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