Başkan Balaban kırsalda gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Balaban kırsalda gençlerle buluştu

Başkan Balaban kırsalda gençlerle buluştu
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Düzlen ve Karaahmetli mahallelerinde vatandaşlar ve gençlerle buluşarak taleplerini dinledi, katılımcı belediyecilik mesajı verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Düzlen ve Karaahmetli mahallelerinde vatandaşlar ve gençlerle bir araya geldi. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Balaban, "Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ortak akılla hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Düzlen ve Karaahmetli mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi. Gençlerle de bir araya gelen Balaban, hizmetlerin ortak akıl anlayışıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Ziyaret programına Düzlen Mahallesi'nden başlayan Başkan Balaban, Mahalle Muhtarı Metin Turgut ile Düzlenli Fatih Mahalle Muhtarı Tansel Satıcı'yı ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Karaahmetli Mahallesi'ne geçen Balaban, Mahalle Muhtarı İsmail Gençay ile bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette mahalle sakinleri ve gençlerle sohbet eden Balaban, talepleri dinleyerek çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin taleplerini dinledi

Gençlerin görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Balaban, dile getirilen talepleri tek tek not aldıklarını ifade etti. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Balaban, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin artarak süreceğini söyledi.

Mahalle muhtarlarına, vatandaşlara ve gençlere misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Balaban, "Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizi dinlemeyi, ortak akılla çözüm üretmeyi ve ilçemizin her noktasına hizmet ulaştırmayı sürdürüyoruz." dedi.

Düzlen ve Karaahmetli mahallelerinde yaşayan gençler ise taleplerine kayıtsız kalmayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Mahallelerinin ihtiyaçlarının yerinde dinlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden gençler, kendilerine gösterilen ilgi ve samimi yaklaşım dolayısıyla Balaban'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Balaban kırsalda gençlerle buluştu - Son Dakika

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