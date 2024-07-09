Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafla buluştu - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafla buluşarak taleplerini dinledi. Başkan Balaban, esnaf ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

09.07.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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Her fırsatını mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla biraraya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu kez Ayni Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafla buluştu. Samimi anların yaşandığı ziyarette Başkan Balaban, esnafın ve vatandaşın taleplerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bulduğu her fırsatta sahaya inerek vatandaş ve esnafla biraraya gelmeye devam ediyor. Başkan Balaban'ın bu seferki durağı Tevfikiye ve Ayni Ali mahalleleri oldu. İki mahallede gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde Başkan Semih Balaban'a Başkan Yardımcıları Ali Gök, Mehmet Mesut Doğan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Ayni Ali Mahalle Muhtarı Enis Sağman ile Tevfikiye Mahallesi Muhtarı Filiz Gülsuyu eşlik etti. Samimi anların yaşandığı ziyarette hem esnafın hem de vatandaşın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Balaban hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Esnaf ve vatandaşın yanındayız'

Esnaflara hayırlı işler dileğinde bulunan Belediye Başkanı Balaban, halkın taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Balaban, "Göreve geldiğimiz günden bu yana daima halkımızın sesine kulak verdik. Vatandaşın veya esnafımızın talebini oturduğumuz koltukta değil, sahada olarak birebir yerinde dinliyoruz. Tevfikiye ve Ayni Ali mahallerimiz ziyaretlerinde de belediye başkanlarımızla birlikte talepleri yerinde dinledik. Her zaman söylediğimiz gibi talepleri eğer belediyemizle ilgiyse imkanlarımız çerçevesinde, eğer belediyemiz ile ilgili değilse ilgili yerlerle görüşerek yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki başarılı belediyeciliğin yolu mutlu halktan geçer. Mutlu bir Yunusemre oluşturmak için de elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Her zaman esnafımızın ve vatandaşımızın daima yanındayız" dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a 8 Eylül Caddesinde gerçekleştirilen ziyarette samimi anlar yaşandı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Balaban, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ayni Ali ve Tevfikiye mahallelerinde esnafla buluştu - Son Dakika
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