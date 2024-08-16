Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yeni belediye başkanlarını ziyaret etti

Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve başlayan 4 belediye başkanını ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve başlayan belediye başkanlarına iade-i ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Balaban ziyaretler kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Balaban'a Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen eşlik etti. Başkan Semih Balaban, ziyaretlerde ilçelerde yürütülen projeler hakkında bilgi alırken, belediye başkanlarının gelecek dönem hedeflerini dinledi. Ziyaretler sonrası Turgutlu, Gördes, Köprübaşı, Demirci ve Selendi ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Belediye Başkanı Balaban ve beraberindekiler partililerle bir araya geldi. - MANİSA