Yunusemre Belediyesinden vatandaşlara Ramazan desteği

04.02.2026 13:45  Güncelleme: 13:47
Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşlara nakdi yardım sağlayacak. Meclis toplantısında kabul edilen kararla, ailelere destek amaçlı bir kampanya düzenlenmesi planlanıyor.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşlara nakdi yardımda bulunacak.

Yunusemre Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 35 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne mali imkanların yetersiz olması nedeniyle temin edilemeyen ekipmanların satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması gündeme alındı. İlgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca Ramazan ayında dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlara destek sağlamak amacıyla ailelere nakdi yardım yapılması için kampanya düzenlenmesi ve şartlı bağışların kabulü amacıyla oluşturulan komisyonda ilgili müdürlerin görevlendirilmesi de görüşüldü. Maddeye ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Yardımcısı Efe Yakkan, bir IBAN hesabı oluşturulacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bir IBAN hesabı oluşturulacak. Akabinde meclisimizden karar geçtikten sonra bu görevli kurulumuz ve bu gerekçeyi sunacak raporumuzla birlikte meclis kararımızı valiliğimize sunacağız. Eğer valilik makamı da bu bağış kampanyasını uygun bulursa, buna istinaden kampanyayı Ramazan öncesinde dezavantajlı gruplar için gerçekleştireceğiz. Bu görevlendirme tamamen kanunun emrettiği ve valilik makamının onay verdiği, onların yol gösterdiği çerçevede gerçekleşmiştir."

İlgili madde oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis, 2026 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılabilmesi için Belediye Başkanı Semih Balaban'a yetki verilmesini de oy birliğiyle kabul etti.

Tarihi kapılar devredilecek

Toplantıda ayrıca belediye envanterinde kayıtlı bulunan el oyması ahşap kapı, ahşap pano, ahşap tavan ve ahşap kemer niteliğindeki tarihi eserlerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bedelsiz devri görüşüldü. İlgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Mart ayı meclis toplantısının ise 3 Mart Salı günü saat 17.30'da Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

