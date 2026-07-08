Yunusemre Meclisi\'nde 50 Madde Karara Bağlandı

Yunusemre Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında ilçeyi ilgilendiren 50 gündem maddesi karara bağlandı. İki parka anlamlı isimler verilirken, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak ortak hizmet protokolü için Belediye Başkanı Semih Balaban'a oy birliğiyle yetki verildi.

Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında gerçekleştirildi. İki oturum halinde yapılan toplantıda 50 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, parklara isim verilmesinden çevre yatırımlarına kadar birçok önemli karar oy birliğiyle kabul edildi.

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler tek tek görüşüldü.

Toplantıda, Kaynak Mahallesi 4000 Sokak'ta bulunan parka Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen'in, Mesir Mahallesi 5115 Sokak'ta bulunan parka ise şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ahmet Can Sayla'nın isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ayrıca ilçe genelinde çevre kirliliğinin önlenmesi, katı atık ve ambalaj atıklarının daha etkin şekilde toplanması amacıyla hayata geçirilecek "Ortak Hizmet Projesi" kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü yapılmasına karar verildi. Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Semih Balaban'a oy birliğiyle yetki verildi.

Toplantının gündeminde Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda salı günleri kurulan pazar nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu da yer aldı. Meclis toplantılarının farklı bir günde yapılmasını öneren Başkan Balaban'ın teklifi üyeler tarafından uygun bulundu.

Alınan karar doğrultusunda Yunusemre Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 3 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA