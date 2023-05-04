14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında kullanılan toplam oy sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu - Son Dakika
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında kullanılan toplam oy sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu

04.05.2023 16:54

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında şu ana kadar 1 milyon 138 bin 743 oy kullanıldı. 9 şehirde sandık kurulmadı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy kullanacak vatandaşların oy kullanma işlemi 27 Nisan itibarıyla başlamıştı. Bu kapsamda yurt dışına kayıtlı olarak 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Şu ana kadar ise sandığa giderek oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu.

9 ŞEHİRDE SANDIK KURULMADI

Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Alman makamları ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması neticesinde Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Kiel şehirlerinde sandık kurulmasının mümkün olmayacağından, anılan yerlerdeki seçim iş ve işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İLAVE SANDIK TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Yurt dışından gelen bazı ilave sandık taleplerinin olumlu değerlendirildiğini açıklayan YSK, Almanya'da Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu; Avusturya'da Viyana Başkonsolosluğu; Fransa'da Paris Başkonsolosluğu, Bordo Başkonsolosluğu, Liyon Başkonsolosluğu, Nant Başkonsolosluğu, Strazburg Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu; Hollanda'da Deventer Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Lüksemburg'ta Lüksemburg Başkonsolosluğunda sandık sayılarının artırılması talebinin kabulüne karar verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Resul_aski Nihat: Oy adama verilir oda Recep tayyip Erdogandir Cevap Yaz 25 20 Yayından Kaldır
  • Murat Gunes: Bu ülkenin hiç bir sıkıntısını çekmeyen insanlar ne diye bu ülkenin kaderine etki ediyor kardeşim...yurtdisinda yaşayan insanlara oy kullandırmak bir an önce kaldırılsın böyle saçma birsey olamaz ya Cevap Yaz 12 15 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Yurt dışı seçmenleri yurt dışında oy kullanması yasaklanması gerekir türkiyenin geleceğini türkiyede yaşayan vatandaşların karar vermesi gerekir Cevap Yaz 11 11 Yayından Kaldır
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Milletvekili, 14 Mayıs, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında kullanılan toplam oy sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu - Son Dakika


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