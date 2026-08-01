Yurt Dışındaki Vatandaşlar için WhatsApp Kanalı - Son Dakika
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Yurt Dışındaki Vatandaşlar için WhatsApp Kanalı

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AK Parti, yurt dışında yaşayan vatandaşlara hızlı bilgi ulaştırmak için WhatsApp kanalı açtı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerin daha hızlı ve doğrudan ulaştırılması amacıyla "WhatsApp" kanalı açtıklarını duyurdu.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın toplu mesajlaşma uygulamalarına ilişkin koşulları nedeniyle hesabına getirilen sınırlandırma sonrasında yeni bir iletişim kanalını devreye aldıklarını bildirdi.

Yurt dışında yaşayan 7,5 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren hak ve hizmetlere ilişkin gelişmeler, önemli duyurular, güncel bilgilendirmeler ve açıklamaların bundan böyle WhatsApp kanalı üzerinden düzenli olarak paylaşılacağını ifade eden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Gönül bağlarımızı ve güçlü iletişimimizi daha da pekiştirmek, yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmelere doğru, hızlı ve güvenilir şekilde anında ulaştırmak amacıyla WhatsApp kanalımızı hizmete açtık. Kanalımıza katılım tamamen ücretsizdir. Tüm vatandaşlarımızı kanalımıza katılmaya ve bildirimlerini açarak gelişmeleri yakından takip etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

Dış Politika, Teknoloji, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yurt Dışındaki Vatandaşlar için WhatsApp Kanalı - Son Dakika

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