Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Aydın\'ın enerji potansiyelini vurguladı

Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, yeraltı ve yerüstü kaynakları, doğal ve tabi i güzelliklerinin yanı sıra güneşi, rüzgarı ve jeotermal enerjisi ile dünyanın en zengin şehri olması gereken Aydın'ın içinde bulunduğu durumdan hem yerel hem de merkezi iktidarın sorumlu tuttuklarını söyledi. "Aydın'ın sadece doğal enerjisi kullanılsa şehir ihya olur. Maalesef Aydın'ı 'eli hamur karnı aç' duruma düşürdüler" diyen Demirbilek, Aydın'ın gelişimi için enerji sektöründeki tekelleşmeye de karşı çıkacaklarını söyledi.
Demokrasinin kalesi olarak adlandırılan Aydın'da 22 adayın 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için yarıştığını belirten Demirbilek, "Maalesef herkes popülizm siyaseti yapıyor. Seçim sürecinden bu yana kimsenin ağzından 'hayır' çıkmıyor. Şehrimizin ve ülkemizin lehine ya da aleyhine olup olmadığı bakılmaksızın vatandaşın her talebine söz verenlerin 1 Nisan'dan sonra bu şehirdeki kötü gidişata 'dur' diyeceğine inanmıyoruz. Zafer Partisi olarak Aydın'ın kalkınması için önce ilin sahip olduğu değerleri kıymete dönüştüreceğiz" dedi.
Seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında açıklama yapan Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, gerek bir aday gerekse bir seçmen olarak Aydın için en büyük isteğinin seçimden sonra şehre birlik ruhunun kazandırılması olduğunu belirtti. Efe'nin sadece pistte tek oynaması gerektiğini, her seçim öncesi ortaya çıkanları seçimden sonra bu şehir için ortada görmek istediklerini kaydeden Demirbilek, Aydın için en önemli projesinin enerji, tarım, turizm ve eğitim olduğunu söyledi.
Özellikle şehrin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının uygun ortamlarda ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğini savunan Demirbilek, "Yer kürenin en zengin bölgesini sorsalar ben 'Aydın' derim. Yılın neredeyse 300 günü güneşli, her gün rüzgar alan hakim tepeleri ve hava akımına sahip vadileri, jeotermal enerjisi ile Aydın tarımsal zenginliği kadar yenilenebilir enerji zengini bir şehir. Ancak bu zenginliklerimize rağmen halen fakir kalıyorsak bunun en büyük sorumlusu şehri yönetenlerdir" dedi.
Konuşmasında deprem gerçeği ve kentsel dönüşümden de söz eden Demirbilek, tarımsal verimliliğin sürdürülebilmesi ve su kaynaklarının korunması için de projelerinin hazır odluğunu belirterek, "Yol, su, kanalizasyon ve sosyal belediyecilik hizmetleri artık bu çağda halka bir lütuf olarak görülmemeli. Belediyeciliğin yeni vazifeleri halkın ve şehrin müreffehlik seviyesini yükseltip ve bulunduğu bölgenin değerlerini kıymete dönüştürmek olmalıdır" diyerek Aydınlılardan destek istedi. Demirbilek ayrıca seçimin galibi kim olursa olsun 1 Nisan'dan itibaren bu şehir için hazırlamış olduğu tüm projeleri tüm detayları ile paylaşmaya da hazır olduğunu kaydetti. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Aydın'ın enerji potansiyelini vurguladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik karar iptal edildi. İkizköylüler, maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerle sevinçlerini dile getirdi.
Kırıkkale'de yapılan internet üzerindeki çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber saldırı gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenliyor. Siber polisler, sosyal medya hesaplarını kullanarak suç işleyenleri tespit ediyor ve adli işlem başlatıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversite olduğunu belirtti.
Antalya Adliyesi'nde bulunan adli emanetteki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili olarak 3'ü memur olan 5 tutuklu ve 4 tutuksuz 9 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen sanıkların, öğrencilere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldığı ve operasyon sonucunda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, suçtan elde edilen paraların bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği ve MASAK'ın bu konuda rapor hazırladığı ifade edildi. Davada tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına başlanacak.
Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı suçundan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.
AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönem için alacakları 5 yıllık vize sayesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceklerini açıkladı. Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde yapılan esnaf ziyaretinde projelerini anlattı ve halkın büyük memnuniyetini dile getirdi.
Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Alan, çalışanlardan destek istedi ve madencilerle bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 'Roman Kültür Evi' projesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Proje, Roman vatandaşların sosyalleşebileceği, kafe, kütüphane ve etkinlik alanlarına sahip bir merkez olacak.
Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak alkollü içecek, gümrük kaçağı otomobil ve araç motorları ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında, 227 personelin katılımıyla kent genelinde yapılan kontrollerde 2 bin 111 kişinin bilgileri sorgulandı. 7 zanlı gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Ayrıca, 372 umuma açık yer kontrol edilirken, 969 araç denetlendi ve 54 araç sürücüsüne toplam 185 bin 475 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten menedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?