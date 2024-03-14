Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Aydın'ın enerji potansiyelini vurguladı - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Aydın'ın enerji potansiyelini vurguladı

Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Aydın\'ın enerji potansiyelini vurguladı

Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Aydın'ın enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şehrin zenginliklerine rağmen fakir kalmasının sorumlusunun yöneticiler olduğunu söyledi.

14.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:52
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Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, yeraltı ve yerüstü kaynakları, doğal ve tabi i güzelliklerinin yanı sıra güneşi, rüzgarı ve jeotermal enerjisi ile dünyanın en zengin şehri olması gereken Aydın'ın içinde bulunduğu durumdan hem yerel hem de merkezi iktidarın sorumlu tuttuklarını söyledi. "Aydın'ın sadece doğal enerjisi kullanılsa şehir ihya olur. Maalesef Aydın'ı 'eli hamur karnı aç' duruma düşürdüler" diyen Demirbilek, Aydın'ın gelişimi için enerji sektöründeki tekelleşmeye de karşı çıkacaklarını söyledi.

Demokrasinin kalesi olarak adlandırılan Aydın'da 22 adayın 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için yarıştığını belirten Demirbilek, "Maalesef herkes popülizm siyaseti yapıyor. Seçim sürecinden bu yana kimsenin ağzından 'hayır' çıkmıyor. Şehrimizin ve ülkemizin lehine ya da aleyhine olup olmadığı bakılmaksızın vatandaşın her talebine söz verenlerin 1 Nisan'dan sonra bu şehirdeki kötü gidişata 'dur' diyeceğine inanmıyoruz. Zafer Partisi olarak Aydın'ın kalkınması için önce ilin sahip olduğu değerleri kıymete dönüştüreceğiz" dedi.

Seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeler hakkında açıklama yapan Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, gerek bir aday gerekse bir seçmen olarak Aydın için en büyük isteğinin seçimden sonra şehre birlik ruhunun kazandırılması olduğunu belirtti. Efe'nin sadece pistte tek oynaması gerektiğini, her seçim öncesi ortaya çıkanları seçimden sonra bu şehir için ortada görmek istediklerini kaydeden Demirbilek, Aydın için en önemli projesinin enerji, tarım, turizm ve eğitim olduğunu söyledi.

Özellikle şehrin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının uygun ortamlarda ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğini savunan Demirbilek, "Yer kürenin en zengin bölgesini sorsalar ben 'Aydın' derim. Yılın neredeyse 300 günü güneşli, her gün rüzgar alan hakim tepeleri ve hava akımına sahip vadileri, jeotermal enerjisi ile Aydın tarımsal zenginliği kadar yenilenebilir enerji zengini bir şehir. Ancak bu zenginliklerimize rağmen halen fakir kalıyorsak bunun en büyük sorumlusu şehri yönetenlerdir" dedi.

Konuşmasında deprem gerçeği ve kentsel dönüşümden de söz eden Demirbilek, tarımsal verimliliğin sürdürülebilmesi ve su kaynaklarının korunması için de projelerinin hazır odluğunu belirterek, "Yol, su, kanalizasyon ve sosyal belediyecilik hizmetleri artık bu çağda halka bir lütuf olarak görülmemeli. Belediyeciliğin yeni vazifeleri halkın ve şehrin müreffehlik seviyesini yükseltip ve bulunduğu bölgenin değerlerini kıymete dönüştürmek olmalıdır" diyerek Aydınlılardan destek istedi. Demirbilek ayrıca seçimin galibi kim olursa olsun 1 Nisan'dan itibaren bu şehir için hazırlamış olduğu tüm projeleri tüm detayları ile paylaşmaya da hazır olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Aydın'ın enerji potansiyelini vurguladı - Son Dakika

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