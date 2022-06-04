Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı

04.06.2022 16:49

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Tarımda kendi kendine yeterli ülke değil, bölgeyi besleyen ülke olma iddiası ve projesiyle büyük bir tarımsal üretime geçmeyi hedefliyoruz.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Tarımda kendi kendine yeterli ülke değil, bölgeyi besleyen ülke olma iddiası ve projesiyle büyük bir tarımsal üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Özdağ, bir iş merkezindeki salonda düzenlenen partisinin Bursa 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Zafer Partisinin son zamanlarda Türkiye'nin gündemi belirlediğini savundu.

Kuruluş aşamasında bazı kesimlerin, partilerine alaycı gözlerle baktığını öne süren Özdağ, "Kuramazlar diyenler, dedikodularla engeller çıkaranlar Zafer Partisinin Türk milletinin iradesini Türk siyasetine taşıyarak son 3 ayda Türkiye'nin gündemini belirlemesinin karşısında büyük bir hayret ve panik içindeler. Daha yeni başladık, arkası gelecek." diye konuştu.

Özdağ, gençlere asla "Z kuşağı" tanımlaması yapmadıklarını, onlara Atatürk'ün ifadesiyle "Ey Türk gençliği" diye hitap ettiklerini anlattı.

Sığınmacılar konusunda olduğu gibi ekonomide de iktidarıyla muhalefetiyle diğer partilerden ayrıldıklarını ifade eden Özdağ, kendilerinin karma ekonomiyi savunduğunu dile getirdi.

Ümit Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar geri borç almayı savunuyorlar biz ise üretimi, tasarrufu savunuyoruz. Biz Devlet Planlama Teşkilatını savunuyoruz. Türkiye'de imalat sanayisinin yeniden ayağa kalkışını, üretimi savunuyoruz. İstanbul'un ileri teknoloji merkezi olmasını savunuyoruz. Bütün nüfusun ve sanayinin Marmara Bölgesi'nde olmasını değil bütün Türkiye'ye yayılmasını savunuyoruz. Bunun için 4 bölge ve 4 deniz projemiz var. Türk ağır sanayisi Zonguldak liman olmak üzere Bursa ve Ankara'ya uzanan çizgi üzerinde olacak. Trabzon liman olmak üzere Erzincan'dan Van'a kadar uzanan bölge orta ölçekli sanayi ve hayvancılık ile hayvancılığa dayalı sanayinin kolları olacak. Konya'dan Mersin'e, İskenderun limanına oradan Mardin'e kadar uzanan bölge orta ölçekli GAP ve GAP'a dayalı sanayi kolları için bir merkez olacak. Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'ya açılan kapısı olacak. İzmir liman olmak üzere Afyon'a kadar uzanan bölge yukarıda Balıkesir, aşağıda Denizli'ye kadar ileri teknoloji, madencilik alanında Türkiye'nin sanayi merkezi olacak. Bunları yaparken tarımda kendi kendine yeterli ülke değil, bölgeyi besleyen ülke olma iddiası ve projesiyle büyük bir tarımsal üretime geçmeyi hedefliyoruz."

Özdağ, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Kongreye tek aday olarak katılan Zafer Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Adem Şimşek, il başkanlığı görevine getirildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

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