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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor" - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor"

16.12.2021 11:46
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor"

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 1,5 yılda 8 bine yakın doktorun Türkiye'yi terk ettiğini öne sürdü. Hekimlerin emekliliğe yansıyan temel ücret ile 7200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı talebini doğru bulduklarını ifade eden Özdağ, "Sağlık, piyasanın sert ve vahşi koşullarına terk edilmemeli. Şehir hastanelerinin yeniden yapılandırılması dahil sağlık sisteminin yeniden düzenlenmesi, muayenede 5 dakika uygulamasının kaldırılması, performans ve ciro baskısının sona erdirilmesi ve daha çağdaş bir tıp uzmanlık eğitimi verilmesi konuları Zafer Partisinin öncelikleri arasında." diye konuştu.

Özdağ, AK Parti hükümetleri iktidara gelmesinden bu yana Türk ekonomisinin, "beton ekonomisi" ve "borç ekonomisi"ne sıkıştığını ileri süren Özdağ, ülkenin elindeki kaynakların ya beton ekonomisiyle harcandığını ya da Suriyelilere peşkeş çekildiğini iddia etti.

Hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalardan dolayı borç batağına itilen küçük işletme, esnaf, işçi, memur ve çiftçinin alın terine icra takipleriyle el koyulduğunu belirten Özdağ, "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor." dedi.

Türk milletinin evinin nafakasını sağlamaya zorlandığını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar evinin, çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda bile sıkıntı çekiyor. Erdoğan, 'Ekonomimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uçacak.' demişti. Ekonomimiz uçuyor; patateste yüzde 70, tavuk etinde yüzde 68, domateste yüzde 62, makarnada yüzde 40, tüp gazda, zeytinyağında, unda, şekerde, kırtasiyede, kitaplarda fiyat artışları aldı başını gidiyor. 5 litre zeytinyağı 250 liraya ulaştı. 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı 52 liradan 130 liraya çıktı. 1 çuval ekmeklik un, 100 liradan 400 liraya yaklaştı. Türk milleti ekmeklik un alamayacak noktaya getirildi."

Enflasyon, İstanbul, Borç, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: 'Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor" - Son Dakika
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