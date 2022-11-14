Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor

14.11.2022 19:06

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası Ahmet Davutoğlu'na seslenerek, "Başbakanlık yaptın, 2015 yılında neler olduğunu çık anlat. Sen sustuğun için insanlar ölüyor" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlamanın acısı devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün patlamanın olduğu Taksim'e giderek basın açıklaması gerçekleştirmek istedi ancak polis ekipleri güvenlik tehdidi olduğu gerekçesiyle Özdağ ve beraberindekileri bölgeye almadı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK DAVUTOĞLU'NA SESLENDİ

Özdağ ise beraberindeki heyetle kendilerine ayrılan bir alanda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamasında eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seslenen Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak, yeni bir Haziran-Kasım Dönemi yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat" dedi.

"BEN ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Utanmadan 6'lı masada oturma. Bak ben ölümü göze aldım, Türk Milleti'ne karşı sorumluyuz. Türkiye'de siyaset ölümü göze alarak yapılır, biz öyle yapıyoruz."

Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na sert tepki: Sen sustuğun için insanlar ölüyor
YORUMLAR
500
Taksim'deki hain saldırıda yitirdiğimiz 6 vatandaşımız, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı Taksim'deki hain saldırıda yitirdiğimiz 6 vatandaşımız, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri toprağa verildi (2) İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri toprağa verildi (2)

İstiklal Caddesi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Messi'nin Katar'daki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! "Kafaya koydu, Dünya Kupası'nı alacak"
18:40 Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor
18:17 İstiklal Caddesi'ndeki bankların sökülmesine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan tepki: Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım
18:01 Taksim'deki hain saldırıda yitirdiğimiz 6 vatandaşımız, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
18:00 Taksim'deki terör saldırısında bir kiloluk bombayı veren şahıs tespit edildi! Emniyet güçleri her yerde arıyor
17:53 Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için 3 korkutucu kehaneti ortaya çıktı
17:50 Manchester United'dan ayrılık için gemileri yakan Ronaldo'ya tarihi ceza kapıda
17:47 Fenerbahçe-Giresunspor maçını izleyen Muslera'nın sözleri takımı ayağa kaldırdı: En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız
17:27 Taksim'de terör saldırısının yaşandığı bölgeye gitmek isteyen Ümit Özdağ ve beraberindeki heyete izin verilmedi
15:11 Zelenski, Rusya'dan geri alınan Herson'daki bayrak törenine katıldı: Bu, kalbimi ve ruhumu ısıtıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 20:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement