Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü: Sen sustuğun için insanlar ölüyor

İstiklal Caddesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlamanın acısı devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün patlamanın olduğu Taksim'e giderek basın açıklaması gerçekleştirmek istedi ancak polis ekipleri güvenlik tehdidi olduğu gerekçesiyle Özdağ ve beraberindekileri bölgeye almadı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPARAK DAVUTOĞLU'NA SESLENDİ

Özdağ ise beraberindeki heyetle kendilerine ayrılan bir alanda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamasında eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seslenen Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak, yeni bir Haziran-Kasım Dönemi yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat" dedi.

"BEN ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Utanmadan 6'lı masada oturma. Bak ben ölümü göze aldım, Türk Milleti'ne karşı sorumluyuz. Türkiye'de siyaset ölümü göze alarak yapılır, biz öyle yapıyoruz."