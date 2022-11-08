Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Koca Mustafa Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2022 YKS tablosunu paylaştı. Tablo da yabancı uyruklu şahısların isimleri dikkat çekerken Özdağ, bu duruma tepki gösterdi.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özdağ, "Gerçekten bu tablo ile gurur duyuyor musunuz Suriyeliler başarılı olsun diye Türk çocuklarına göstermediğiniz ilgiden, Türk gençlerinin üniversite kontenjanını sığınmacılara tahsis etmekten, Türk çocuklarını umutsuzluğa itmekten gurur duyuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ümit Özdağ'ın bu paylaşımını sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. İşte Özdağ'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi lideri Özdağ, bir imam hatip lisesinin YKS tablosunda yabancı isimleri görünce sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika