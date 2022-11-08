Zafer Partisi lideri Özdağ, bir imam hatip lisesinin YKS tablosunda yabancı isimleri görünce sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Özdağ, bir imam hatip lisesinin YKS tablosunda yabancı isimleri görünce sinirlerine hakim olamadı

08.11.2022 23:44

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir imam hatip lisesinin YKS tablosunda yer alan öğrencilerin çoğunun yabancı uyruklu olduğu gördükten sonra yaptığı paylaşımda, "Türk çocuklarını umutsuzluğa itmekten gurur duyuyor musunuz?" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Koca Mustafa Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2022 YKS tablosunu paylaştı. Tablo da yabancı uyruklu şahısların isimleri dikkat çekerken Özdağ, bu duruma tepki gösterdi.

"BU TABLO İLE GURUR DUYUYOR MUSUNUZ?"

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özdağ, "Gerçekten bu tablo ile gurur duyuyor musunuz Suriyeliler başarılı olsun diye Türk çocuklarına göstermediğiniz ilgiden, Türk gençlerinin üniversite kontenjanını sığınmacılara tahsis etmekten, Türk çocuklarını umutsuzluğa itmekten gurur duyuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

YKS tablosunda Türk olmayan okula Özdağ'dan tepki: Gurur duyuyor musunuz?

KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Öte yandan Ümit Özdağ'ın bu paylaşımını sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu. İşte Özdağ'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları;

İmam hatip lisesi gurur tablosu diye paylaştı! Listedeki isimleri gören Özdağ sinirlerine hakim olamadı
İmam hatip lisesi gurur tablosu diye paylaştı! Listedeki isimleri gören Özdağ sinirlerine hakim olamadı
YORUMLAR
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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Özdağ, bir imam hatip lisesinin YKS tablosunda yabancı isimleri görünce sinirlerine hakim olamadı - Son Dakika


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