Zagreb'de "Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri" panelde ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Zagreb'de "Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri" panelde ele alındı

19.04.2022 20:40

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, "Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Hırvat Türk Dostluk Derneğinin (HTDD) düzenlediği panele, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı temsilcisi Frano Matosic,Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic, eski Dışişleri Bakanı Mate Granic katıldı.

Panelde, Hırvatistan-Türkiye ilişkilerinin tarihi ve geleceği tartışıldı.

Matosic, Türkiye'nin Hırvatistan'ı ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Hırvatistan'a bağımsızlık savaşı sırasında destek verdiğini hatırlattı.

Hırvatistan'ın 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki resmi hükümeti desteklediğinin ve Türkiye'nin de Zagreb ve Sisak-Moslavina bölgesinde meydana gelen depremde Hırvatistan'ı yalnız bırakmadığının altını çizen Matosic, "Hırvatistan ile Türkiye'nin yılda 1 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Matosic, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bağlarının güçlendirilmesini istediklerini belirterek, "Türkiye'nin diplomatik çabaları Ukrayna'daki savaşı durdurmaya yardımcı olabilir." diye konuştu.

Büyükelçi Hızlan, Hırvatistan'la Türkiye'nin ticari, kültürel ve diplomatik ilişkilerinin 1992'den daha köklü olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel alışveriş, sürdürülmesi ve geliştirilmesi gereken çok sayıda potansiyele sahip." dedi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa da değinen Hızlan, bir bölgede yaşanan problemlerin komşuları da istikrarsızlaştırdığını vurguladı. Hızlan, "Batı Balkanlar bölgesindeki savaşlar Türkiye'nin ticaret yollarını ve Batı Avrupa ile bağlarını geçmişte etkiledi, bugün de benzer bir durum Ukrayna'da yaşanıyor. Bu savaşı durdurmalıyız." şeklinde konuştu.

Josipovic, Osmanlı İmparatorluğu'nun geçmişteki varlığının, mevcut Hırvat kültürüne gömülü kalan birçok parlak ve önemli unsur bıraktığının altını çizerek, "AB Türkiye olmadan tamam olamaz, İslam'ın Hırvatistan'daki durumuna bakıldığında AB içindeki İslam meselesinin sorun olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Granic, "Bosna Hersek ve Avrupa'da istikrar için, Türkiye'nin rolü bir kez daha çok önemli olabilir. Türkiye'nin bu olumlu rolü tekrar oynayacağına eminim." diye konuştu.

Zagreb'de Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri panelde ele alındı
Zagreb'de Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri panelde ele alındı
Zagreb'de Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri panelde ele alındı
Zagreb'de Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri panelde ele alındı
Zagreb'de Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri panelde ele alındı

YORUMLAR
500
Tuzla'da 30 yıllık gelenek: Yetim ve öksüz çocuklar aynı sofrada buluştu Tuzla'da 30 yıllık gelenek: Yetim ve öksüz çocuklar aynı sofrada buluştu ADIYAMAN'DA 1800 YILLIK ASKERİ GÖZETLEME KULESİ KORUMAYA ALINIYOR ADIYAMAN'DA 1800 YILLIK ASKERİ GÖZETLEME KULESİ KORUMAYA ALINIYOR

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Zagreb'de 'Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri' panelde ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:17 Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı!
20:14 MHP lideri Bahçeli'nin 2023 seçimleri için oy hedefi!
19:54 Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi devam ediyor
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 21:34:31. #1.13#
SON DAKİKA: Zagreb'de "Hırvatistan ve Türkiye'nin 30 yıllık diplomatik ilişkileri" panelde ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement