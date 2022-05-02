Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen - Son Dakika
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Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen

02.05.2022 01:01

Ukrayna lideri Zelenski'nin Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söylemesinden sonra ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, "SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen!" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sık sık övgüler dizdiği Türkiye'yi bu defa eleştirdi. Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söyleyen Zelenski, "Durumu böyle şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Hiç doğru değil. Doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil" ifadelerini kullandı.

"APTAL KOMEDYEN"

Zelenski'nin bu çıkışına ilk tepki AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Şamil Tayyar, "Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen!" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin Türkiye'ye kırgınım' sözlerine ilk tepki AK Parti cephesinden geldi: Aptal komedyen
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Son Dakika Politika Zelenski'nin 'Türkiye'ye kırgınım' sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen - Son Dakika
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