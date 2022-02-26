Zelenskiy'den, BMGK'da kendilerine destek veren ülkelere teşekkür - Son Dakika
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Zelenskiy'den, BMGK'da kendilerine destek veren ülkelere teşekkür

26.02.2022 04:59
Zelenskiy'den, BMGK'da kendilerine destek veren ülkelere teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür mesajı yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından ABD ve Arnavutluk, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınama" tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) sunmuştu. Tasarı, Rusya'nın veto etmesiyle kabul edilmezken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, oylamanın ardından tasarıya destek veren ülkelere teşekkür mesajı yayınladı. Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tasarıya destek veren Arnavutluk, Brezilya, Fransa, Gabon, Gana, İrlanda, Kenya, Meksika, Norveç, İngiltere ve ABD'nin bayraklarını kullanarak bu ülkelere teşekkür etti. Zelenskiy, Rusya'nın vetosunun Avrupa haritası üzerinde kara bir kan lekesi bıraktığını belirtirken, "Savaş karşıtı koalisyon hemen harekete geçmeli!" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Rusya, Ukrayna'ya saldırısını kınayan BMGK tasarısını veto etti Rusya, Ukrayna'ya saldırısını kınayan BMGK tasarısını veto etti Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını' kınayan karar tasarısını veto etti. Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını' kınayan karar tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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