Zelenskiy'den İran İHA'larına Karşı İşbirliği Açıklaması
Zelenskiy'den İran İHA'larına Karşı İşbirliği Açıklaması

04.03.2026 03:30
Zelenskiy, İran'ın Shahed İHA'larına karşı uzmanlık desteği sunabileceklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıya uğrayan Körfez ülkelerine İran'ın "Shahed" İHA'larından korunma konusunda uzmanlık desteği sağlayabileceklerini belirterek, "Ortaklarımızı korumayı amaçlayan bu tür işbirlikleri, ancak Ukrayna'nın kendi savunma yeteneklerini zayıflatmadan yapılabilir" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından İran'ın körfez ülkelerini hedef alan misilleme saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderleriyle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin geneliyle bu diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın savaşın ve şiddetin yayılmasına karşı olan herkesle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İran rejimi, on yıllardır komşularının ve ulaşabildiği her yerdeki insanların hayatlarını yok etmeye yatırım yaptı ve bu doğrultuda Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın suç ortağı oldu" diye konuştu.

Zelenskiy, Shahed İHA'ları konusundaki uzmanlıklarına dikkat çekti

İran'ı ürettiği "Shahed" İHA'ları üzerinden eleştiren Zelenskiy, "Ukrayna semalarındaki her bir 'Shahed' İHA'sı, İran rejiminin hayatları yok etme ve insanları öldürme girişimlerinden sorumlu tutulması gerektiğini kanıtlıyor. Bu çatışmada hayatı savunanların galip gelmesi şarttır" şeklinde konuştu. Ukrayna'nın İran üretimi "Shahed" İHA'larından korunma konusunda uzmanlaştığına ve diğer ülkelere bu konuda destek sağlayabileceğine dikkat çeken Zelenskiy, "BAE ve Katar'ın yanı sıra diğer devletlerin ekipleriyle birlikte, hayatları daha güçlü bir şekilde nasıl koruyabileceğimizi birlikte belirleyeceğiz. Ukrayna'nın 'Shahed' İHA'larına karşı koyma konusundaki uzmanlığı şu anda dünyadaki en gelişmiş seviyede. Bu İHA'lar aynı zamanda bölgedeki en büyük zorluğu temsil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Önceliğimiz Ukrayna'nın savunması"

Ortaklarının savunmasına destek olacak işbirliklerine açık olduklarını belirten Zelenskiy, "Ortaklarımızı korumayı amaçlayan bu tür işbirlikleri, ancak Ukrayna'nın kendi savunma yeteneklerini zayıflatmadan yapılabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ediyor, Rus saldırıları sürüyor ve Ukraynalıların hayatlarını korumak önceliğimiz olmaya devam ediyor" hatırlatmasında bulundu. - KİEV

Son Dakika Politika

