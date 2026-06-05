Zelenskiy'den Putin'e Görüşme Çağrısı - Son Dakika
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Zelenskiy'den Putin'e Görüşme Çağrısı

05.06.2026 10:21
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Zelenskiy, Putin ile görüşme talep etti, Peskov Moskova'ya gelmesi gerektiğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e görüşme çağrısında bulunmasına ilişkin "Başkan Putin, Zelensky konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabileceğini söyledi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitap ettiği açık mektupta taraflar arasındaki savaşı sonlandırma yönünde görüşme çağrısında bulunarak, "Ukrayna, savaşın yalnızca bizim ve sizin aranızda, ikili bir formatta bitirilmesini teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" demişti. Zelenskiy'e yanıt Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Peskov, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, istediği zaman görüşmek üzere Moskova'ya gelebilir" dedi. Rus Sözcü, Kremlin'in mektubu incelediğini ve çalışma toplantısının ardından Putin'e bilgi verileceğini aktararak, "Başkan Putin, Zelensky konuşmak isterse Moskova'ya gelip bunu yapabileceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna çatışmasının sonlandırmasına yönelik ABD çabalarına da değinen Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman ABD'nin rolünü idealize etmediğini ve ulusal çıkarlarının her zaman en öncelikli konu olduğunu söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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