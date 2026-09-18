Zelenskiy Karpatlar Sekizlisi'ni kurdu, Polonya füze koalisyonuna katıldı

Ukrayna, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla "Karpatlar Sekizlisi" (C8) grubunu kurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin aralarında Fransa ve Ukrayna'nın da yer aldığı on Avrupa ülkesi tarafından kurulan Anti-Balistik Füze Koalisyonu'na katıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı bir uluslararası zirve ile Orta ve Doğu Avrupa'daki Karpat Bölgesi'nden sekiz ülkenin yer aldığı yeni bir bölgesel girişim başlattı. Ukrayna'nın yanı sıra Romanya, Sırbistan, Polonya, Slovakya, Çekya, Avusturya, Macaristan ve Avrupa Birliği'nin (AB) yer aldığı "Karpatlar Sekizlisi" grubunun ilk zirvesinde enerji, güvenlik, ticaret ve ulaşım alanında yeni bölgesel iş birliği girişimlerine ilişkin başlıklar ele alındı.

Zirveye katılan isimler arasında Polonya Başbakanı Donald Tusk, Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yer aldı.

Zirvede gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Enerji alanında, malların ihracat ve ithalat güzergahları alanında birlikte çalışıyoruz ve bu çok önemli. Lojistik, özellikle savaş döneminde temel önceliklerimizden biri. Avrupa Birliği düzeyinde de etkileşim içindeyiz. Dolayısıyla bunu başka bir seviyeye, daha güçlü bir ortak çalışma ve koordinasyon seviyesine taşıyoruz" dedi.

Bölgesel iş birliğinin Rusya ile savaş sonrası dönemde çok daha fazla önem kazandığını ifade eden Zelenskiy, zirve kapsamında düzenlenen iş forumuna iş dünyasından yaklaşık 550 temsilcinin katılmasının beklendiğini ve toplam değeri 1 milyar euroyu bulan yatırım ve ticaret anlaşmalarının imzalanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Basın toplantısında Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ise Ukrayna öncülüğündeki yeni girişime ilişkin olarak, "Bunun ülkelerimiz ve aynı zamanda bütün bölge açısından son derece önemli bir girişim olduğuna inanıyorum. Bu formatın, söylediğim gibi, durumumuzu istikrara kavuşturacak ve bölgemizi daha müreffeh hale getirecek somut sonuçlar sağlayacağı konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Ukrayna ve Sırbistan arasındaki üst düzey temasların ardından iki ülke arasındaki ticaretin bu yılın ilk altı ayında ticaretin yüzde 42 oranında arttığını duyurdu. Vucic, "Bölgesel entegrasyon açısından enerji sektörü, demiryolları, karayolları ve diğer altyapı projeleri çerçevesinde birbirimize daha fazla bağlanmamızın hepimiz açısından önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Tusk: "Anti-Balistik Füze Koalisyonu'na katıldık"

Polonya Başbakanı Tusk ise Rusya'nın sadece Ukrayna'ya değil, tüm bölge ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Tusk, "Bugün Ukrayna savaşıyor ama hepimizin bütün muhtemel senaryolara hazır olması gerekiyor" dedi.

Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiği açıklamasında Tusk, Karpatlar formatının AB yolunda Ukrayna'ya yardımcı olabileceğini de ifade etti. Tusk, sosyal medyada zirveden yayımladığı bir paylaşımda ise Polonya'nın temmuz ayında aralarında Fransa ve Ukrayna'nın da yer aldığı on Avrupa ülkesi tarafından kurulan Anti-Balistik Füze Koalisyonu'na katıldıklarını duyurdu. Görüntülü paylaşımında Tusk, "Bugünden itibaren Polonya, büyük bu büyük projenin bir parçası haline gelmiştir. Bu iş birliğinin biçimleri ve çerçevesi konusunda mutabakata vardık" dedi.

Tusk ayrıca Ukrayna için yeni ve "oldukça önemli" destek paketleri hazırladıklarını da açıkladı ancak paketlerin içeriği ve finansal büyüklüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.