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Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak - Son Dakika

Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak

05.02.2022 09:51
Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak

Dün Ukrayna seyahatini sonlandırıp ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Zonguldak'taki toplu açılış töreni için kente gidecekti. Ancak Erdoğan'ın seyahati iptal ettiği ve açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi.

Dünyanın dikkatle takip ettiği Ukrayna ziyaretini tamamlayıp yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2022 günü Zonguldak'a gelerek Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni gerçekleştirmesi ve Madenci Anıtı önünde miting yapması planlanıyordu.

CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK

Kentteki tüm hazırlıklar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinin iptal edildiği açıklandı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'taki toplu açılışları canlı bağlantı yöntemiyle gerçekleştireceği öğrenildi.

Öte yandan açılışlar için AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı bakanların Zonguldak'a geleceği, toplu açılışların ardından Kilimli Belediyesini ziyaret edeceği ve kentten ayrılacağı öğrenildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zonguldak, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak - Son Dakika
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