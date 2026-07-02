Zoonotik Hastalıklarla Mücadele Raporu Hazırlandı - Son Dakika
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Zoonotik Hastalıklarla Mücadele Raporu Hazırlandı

02.07.2026 10:22
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Ülkü Ocakları, zoonotik hastalıklar için stratejik öneriler sunan bir rapor hazırladı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca, hayvandan insana geçen hastalıklar ve olası salgınlara karşı "Zoonotik Hastalıklarla Mücadele Raporu" hazırlandı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, yazılı açıklamasında, küresel salgınlara karşı proaktif olmak gerektiğini belirterek, kriz kapıya dayanmadan önce önlem almanın önemine dikkati çekti.

Tıp ve veterinerlik fakültelerinde eğitim gören öğrencilerle ortak çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda, somut tedbirler ve stratejik çözüm önerilerinin yer aldığını kaydeden Kılıç, geleceği korumak adına bilimsel ve stratejik bir adım attıklarını ifade etti.

Kılıç, çalışmanın dünya genelinde kabul gören "tek sağlık" yaklaşımıyla hazırlandığını aktararak, insan, hayvan ve çevre sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu, gelecekte yaşanabilecek salgın senaryolarına karşı alınması gereken önlemleri içeren raporun sağlık politikalarına rehberlik edebilecek nitelikte yapısal çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Zoonotik Hastalıklarla Mücadele Raporu Hazırlandı - Son Dakika

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