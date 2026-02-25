Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
25.02.2026 13:23
PSG’li Achraf Hakimi, 2023’teki tecavüz iddiası nedeniyle ceza mahkemesinde yargılanacak; yıldız futbolcu suçlamaları reddetti.

Paris Saint-Germain’in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi hakkında, Şubat 2023’te bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Nanterre savcılığı ve oyuncunun avukatı, Hakimi’nin ceza mahkemesinde yargılanacağını doğruladı.

SAVCILIK DOĞRULADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 Şubat 2023’te Paris’in Boulogne-Billancourt bölgesindeki evinde 24 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen 27 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı. Dosyanın Hauts-de-Seine ceza mahkemesine taşındığı belirtildi.

HAKIMI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Achraf Hakimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Hakimi, “Tecavüz suçlamasını reddetmeme ve her şey bunun yanlış olduğunu göstermesine rağmen dava açıldı. Gerçeğin ortaya çıkacağı duruşmayı sakin şekilde bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ouest-France’a konuşan Hakimi’nin avukatı Fanny Colin ise, suçlamanın dayandığı ifadeye ilişkin eleştirilerde bulundu ve müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Yargı sürecinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

