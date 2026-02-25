Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Paris Saint-Germain’in Faslı futbolcusu Achraf Hakimi hakkında, Şubat 2023’te bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Nanterre savcılığı ve oyuncunun avukatı, Hakimi’nin ceza mahkemesinde yargılanacağını doğruladı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 Şubat 2023’te Paris’in Boulogne-Billancourt bölgesindeki evinde 24 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen 27 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı. Dosyanın Hauts-de-Seine ceza mahkemesine taşındığı belirtildi.
Achraf Hakimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Hakimi, “Tecavüz suçlamasını reddetmeme ve her şey bunun yanlış olduğunu göstermesine rağmen dava açıldı. Gerçeğin ortaya çıkacağı duruşmayı sakin şekilde bekliyorum.” ifadelerini kullandı.
Ouest-France’a konuşan Hakimi’nin avukatı Fanny Colin ise, suçlamanın dayandığı ifadeye ilişkin eleştirilerde bulundu ve müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Yargı sürecinin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.
